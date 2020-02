La alegría no le cabe en el pecho a la ‘cachimba’ Katherine Román Meza, pues ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el primer puesto del cómputo general, para estudiar la carrera de Ingeniería Civil.

La joven de 18 años, quien obtuvo 889.5 puntos, dijo a Trome sentirse “muy feliz porque alcancé uno de mis sueños. Me privé de muchas salidas, fiestas y hasta de las redes sociales. No me arrepiento y ahora estoy donde siempre quise”.

Es hija de Tomás Román (54), quien es taxista y también estudia Contabilidad.

Su madre, Benedicta Meza (54), natal de Cusco, es ama de casa y siempre la ha motivado a seguir adelante. Con mucho amor le prepara sus desayunos nutritivos con jugo de manzana, quinua con leche, maca y avena.

“Es una muy buena hija y un ejemplo a seguir para sus dos hermanos (de 14 y 8 años), a quienes les enseña los fines de semana”, dijo la orgullosa madre.

Katherine dedico este logró a sus padres y sus profesores. (GEC)

PERSONAS POSITIVAS

Katherine Román reveló que el año pasado ingresó a la Universidad del Callao, para la carrera de Ingeniería Industrial. Hace unos días, además, también entró a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), para Física.

“Para avanzar y seguir adelante es necesario rodearse de personas buenas y positivas. Este logro se lo dedico a mi familia y profesores”, contó Katherine.

Relata que su propósito es servir al país y ayudar a la construcción de puentes, vías terrestres y más proyectos para el Perú.

“Cuando culmine me gustaría estudiar una maestría en España y regresar a mi país”, agregó. (Nathalie Salazar)





SEPA QUE…

- Katherine Román vive en Barrios Altos, Cercado de Lima.

- Como premio, su madre le preparará caldo de gallina, su comida preferida.

- En sus ratos libres le gusta leer y jugar vóley.

- Estudia cerca de 12 horas diarias en su academia Pitágoras.

- En el segundo puesto del cómputo general de la PUCP quedó Ángela Quezada Rojas (17), también en Ingeniería.