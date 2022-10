PERUANO QUE SE RESPETA. No son buenos tiempos en la casa del buen ‘Kiko’, que tuvo que dejar La Vecindad y ponerse a vender turrones en el Mercado Central para ayudar a su mamá, ‘Doña Florinda’, y poder pagar la renta a ‘Señor Barriga’. El querido personaje de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, es interpretado desde hace algunos años por el artista Percy Mejía Arias (40), que es conocido por sus vecinos, como el ‘Kiko de Huaycán’.

Vecino de Huaycán vende la unidad de sus turrones a seis soles. Foto: Allengino Quintana

Para generar un dinero extra, Mejía decidió ir al Mercado Central para vender a seis soles sus turrones. Su presencia caracterizado con el traje de marinerito y su pelota ‘cuadrada’ causó sorpresa entre los curiosos, quienes se acercaron a tomarse selfies y también a colaborar en comprar turrones. “A quienes no me compran mi turroncito, les digo: ‘No me simpatizas; chusma, chusma’”, cuenta este padre ayacuchano.

Mejía vive en Huaycán, donde divide su tiempo como motoxista y tiktoker. Tiene más de 11 mil seguidores, entre fans peruanos y extranjeros, quienes lo animan a continuar homenajeando a este personaje mexicano. “Me dan tips, como mejorar un poco mi voz, pero que tengo la actitud. Me gran sueño es que el propio Carlos Villagrán me mande saludos”, cuenta.

Curiosos se acercaron a tomarse fotos y selfies con el querido personaje de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Allengino Quintana

Actualmente, una serie de personajes de la Vecindad, como la ‘Chilindrina’, ‘Chavo del Ocho’, entre otros, suelen presentarse en diversas discotecas de Lima y provincia, algo que el ‘Kiko de Huaycán’ no esta de acuerdo. “No me gusta ese tipo de shows, porque no puedo ponerme a perrear con el personaje de ‘Kiko’. Mi espectáculo está más orientado para niños”, explica.

Puedes encontrarlo en su cuenta de TikTok (@kikoperuanito)

Emprendedor, natural de Los Órganos, se caracteriza como pirata para vender cebiche en el Callao. Foto: Alan Ramírez

PERUANO QUE SE RESPETA. Este es un pirata peculiar, que no busca joyas y tampoco surca los mares buscando alguna isla con tesoros. Aunque anda con su sable, no lo usa para pelear sino para filetear pescados y preparar el mejor cebiche del Callao.

Hablamos de Fredy Ramírez Vite (66), natural de Los Órganos, Piura, que tuvo la ingeniosa idea de vestirse como un pirata e instalar su barra cevichera, a la que bautizó como ‘La Caleta del Pirata’, para atraer a más clientes en una de las avenidas más transitadas del primer puerto.

Con su sombrero pirata, su parche y hasta un sable, don Freddy prepara al instante el cebiche clásico, mixto, conchas negras y pulpo chalaco al olivo para su fiel clientela, que saben que el costo de sus platos se mantiene en diez soles. “No puedo subir más, porque no tienen dinero; hay que entenderlos. Todo lo que preparo es fresquito, aquí me molestan con lo del pirata, solo falta mi pata de palo y el loro en mi hombro. Me piden fotos, pero antes del selfie les pido que prueben mi sazón”, bromea este emprendedor.

Pero el negocio de la comida no es nuevo para Ramírez. En el 2016, participó en Mistura, donde llegó a vender diariamente más de 1400 platos de cebiche lo que supuso ser considerado como la revelación del evento. También en el año 1996 innovó en la fabricación de la combi cevichera, que se llamó la ‘Combi Roja’, por lo que es considerado el ‘padre de los Food Truck del Perú’. “Tenía dos carritos, tuve que vender uno por la pandemia, y ahora tengo uno que va a salir a rodar y va a formar parte de la nueva ruta gastronómica del Callao, que recibirá a los turistas que lleguen desde los cruceros”, comenta.

