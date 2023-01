PERUANO QUE SE RESPETA. Para mala noticia de los fans del ‘Chavo del Ocho’, el actor Carlos Villagrán anunció que este 2023 se retirará definitivamente de los escenarios y no volverá a interpretar el personaje de ‘Kiko’. Lo que el mexicano no sabe es que en nuestro país, su figura se mantiene vigente gracias a la interpretación que realiza el artista Omar Felipe Peña Márquez (62), quien hace unos años fue elegido como el mejor imitador de ‘Kiko’ en un concurso en México.

Si bien ya no hace giras con circos, don Omar realiza presentaciones privadas como el personaje de ‘Kiko peruano’ y trabaja como mariachi junto a su agrupación ‘Mariachi, el Charro Loco’. También dedica tiempo al emprendimiento familiar, que es la venta de café artesanal ‘Café Don Felipe’ en el Mercado Minorista de La Parada, en La Victoria.

‘Chusma, chusma, pff’, ‘No me simpatizas’ o ‘Ay, ¡Ya cállate, cállate, cállate que me desespeeeras!’ son algunas de las frases graciosas que ‘Kiko peruano’ dice cuando algún cliente pregunta por los precios del café que vende en su puestito. “Me gusta bromear con los clientes cuando preguntan por el café, algunos me reconocen y mando saludos. Ya tenemos más de 50 años vendiendo café, mi padre empezó con el negocio”, comenta el artista.

Don Omar no fue ajeno a la noticia que Carlos Villagrán se retira de los escenarios. “Es una pena porque es un actor maravilloso. Yo solo puedo desearle muchos años de vida y que nunca cuelgue el traje de marinerito”, contó el emprendedor.

El café que vende el ‘Kiko peruano’ viene de Pichanaqui , Satipo, Chanchamayo, Villa Rica, Oxapampa y Quillabamba . Su precio oscila desde 26 hasta 40 soles.

PERUANO QUE SE RESPETA. Algún día, el buen ‘Kiko’ tenía que trabajar. Y como ‘Doña Florinda’ ya está algo viejita, ahora la renta la tiene que pagar él. Así que, el buen ‘Federrico’ dejó de jugar con su pelota en la Vecindad y se puso a cantar rancheras como si fuera un verdadero mariachi. Canciones como: ‘Ay, Jalisco, no te rajes’, ‘Malagueña’, ‘El Rey’ y tantos otros temas que son interpretados graciosamente con los cachetes inflados por Omar Felipe Peña Márquez (62), quien caracteriza al personaje representado por el actor mexicano Carlos Villagrán.

‘Chusma, chusma’ o ‘No me simpatizas’ son algunas de las frases que dice este ‘Kiko peruano’ cuando algún curioso le pedí una canción nueva durante las serenatas, que brinda junto a la agrupación ‘Mariachi, el Charro Loco’.

“Con el personaje de la Vecindad, siempre sorprendo a los grandes que les trae muchos recuerdos, y a los niños también les gusta ‘Kiko’. A todos les agrada como canto con mi estilo medio mexicano y medio peruano, y pongo a cantar y bailar”, cuenta este vecino de La Victoria.

Peña tiene más de 30 años interpretando al mejor amigo del ‘Chavo del Ocho′. Desde 1977, se viste con el traje del marinerito y durante ese tiempo ha logrado ser la estrella en diferentes circos en varios países de Sudamérica. Gracias a su talento, en el año 2000 ganó el concurso como mejor imitador de ‘Kiko’ y representó al país en un evento organizado por Televisa en México por los 30 años de creación del ‘Chavo del 8′. Pudo conocer a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, quien lo felicitó por su interpretación. Incluso, el propio Villagrán destacó su caracterización.