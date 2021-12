La chocolatada del streamer Sideral en Los Olivos y cómo terminó generaron gran atención en las redes sociales y en los medios de comunicación. El lamentable final fue rechazado por decenas de personas e incluso muchos de ellos acusaron al youtuber Samir Velásquez por el caos generalizado.

A través de sus redes sociales, Samir Velásquez tomó la palabra para defenderse de las voces que lo acusaron de fomentar la violencia en los exteriores del parque donde se realizaba la chocolatada de Sideral.

“A las personas que dicen que yo he ido con varios amigos a tumbar unas rejas en la chocolatada y hacer cosas, no es cierto”, comenzó.

Agregó que un grupo de personas comenzó a lanzar agua y jugos desde la parte de atrás de donde se encontraba. “Tuve que sacarme el polo porque toda mi ropa estaba mojada, incluso tuve que salir del lugar y me fui corriendo”, manifestó.

Según explicó al momento que se iniciaron los hechos de violencia, él ya se había ido del lugar. Aseguró que dijo ‘corran’ (como aparece en un video) para retirarse del lugar. El youtuber afirmó que las imágenes suyas fueron grabadas a las 5:07 y los incidentes ocurrieron entre las 5:30 y las 5:45 cuando ‘ya no estaba presente’.

“QUE MUESTREN UN VIDEO MÍO TUMANDO LA REJA”

Velásquez se dirigió a quienes lo acusan de provocar la violencia que muestren alguna imagen de él tumbando las rejas. “Que suban un video donde se vea que yo he estado presente. No hay ningún video donde se vea que yo he estado tirando las cosas o empujando”, manifestó.

“Las personas que de verdad hicieron esto, nadie le está algo, a mí me están lloviendo todas las críticas, todos los mensajes y no es justo”, agregó.

SIDERAL ANUNCIA QUE IRÁ A COMISARÍA

Tras el abrupto y caótico final de su chocolatada, Sideral decidió acudir a la comisaría de Miraflores. El conocido streamer afirmó estar ‘destrozado’ por lo ocurrido, cuando tuvo toda la buena intención de hacer una actividad para los niños de escasos recursos en estas fiestas de fin de año.

