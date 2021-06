PERUANO QUE SE RESPETA. Ella no es una vendedora de ropa cualquiera, tiene un encanto que la hace especial. Diana Gutiérrez Romaní (25) es una guapa ayacuchana que decidió emprender en plena pandemia y apostó por la venta de jeans para mujeres. Sin temor al qué dirán, la joven recorre diferentes mercados del distrito de San Martín de Porres ofreciendo sus prendas al mejor precio, y esto lo hace por grandes dos motivos: Ayudar a sus padres que viven en su tierra en Acos Vinchos, Anexo Larampata y perseguir sus sueños de convertirse en una cantante folclórica reconocida.

Desde niña, cantaba huayno y anhelaba convertirse en la nueva Dina Páucar del folclor. Con el tiempo, ese sueño empezaba a cumplirse. En el 2017 se presentó en el programa ‘Fábrica de Sueño’ imitando a la ‘ Diosa Hermosa del Amor ’ . Su gran parecido con Dina y su talento para el canto hicieron que llegué hasta la etapa final del concurso, y aunque no ganó el certamen pudo reunirse con la cantante de ‘Que Lindos son tus Ojos’.

Ha trabajado como bailarina y cantante en diferentes agrupaciones folclóricas

“Tuve la suerte de conocer a Dina, me ha aconsejado bastante y la admiro mucho. Que me digan que me parezco a ella, es un honor para mí. A veces pasa que cuando estoy vendiendo en la calle, me piden que cante alguna canción de ella. Siento que me debo al público y lo hago con mucha alegría, pero también tengo el compromiso de trabajar duro para sacar de la pobreza a mis padres”, cuenta.

ES UNA ARTISTA

Hoy, además de emprender en la venta de ropa, esta ayacuchana está lanzándose como cantante bajo el nombre artístico de ‘ La Princesa Diana ’. Ya tiene un disco con ocho canciones, cinco de estas escritas con su puño y letra. El éxito no está asegurado, pero sí el compromiso de entregarse por completo en el escenarios, como antes ya lo hizo en diferentes grupos folclóricos que integró como cantante y bailarina, lo que le permitió recorrer varias provincias del Perú y países como: Chile y Bolivia.

Trabaja ofreciendo sus jeans en diferentes mercados del distrito de San Martín de Porres

SEPA QUE

