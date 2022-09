Consuelo Estrella Rivero Hoyos, una mujer de nacionalidad boliviana, usaba una aplicación de citas al mismo estilo de Simon Leviev, el famoso ‘estafador de Tinder’, para seleccionar cuidadosamente a hombres con altos ingresos económicos para seducirlos y luego estafarlos con la venta de lotes y departamentos en Bolivia

“Pensé que era una persona que quería contactar conmigo para fines profesionales y es por zoom que en menos de una semana esta persona me enamora”, contó Julio Chirinos, víctima de estafa, a Cuarto Poder.

Falsa abogada captaba y seducía a ejecutivos por Tinder para estafarlos con la venta de lotes y departamentos en Bolivia. Foto: Cuarto Poder

De acuerdo al dominical, el agraviado, quien es administrador de empresas, experto en marketing y profesor de post grado en una reconocida universidad en Lima, creyó ciegamente haber encontrado al amor de su vida. Él quedó prendado de Consuelo, con quien sin dudarlo inició una relación amorosa.

“Me dijo que trabajaba en un organismo internacional. Me invitó a comer a lugares caros, ella asumió los gastos: ‘no, por favor, yo voy a pagar’”, narró.

Cómo operaba la estafadora de Tinder

Lo estafó con compra de lotes en Bolivia

Tras iniciar una relación con Julio Chirinos, la estafadora logró convencerlo para adquirir un lote y un departamento en Bolivia . “Al cabo de un par de semanas ya estuve compartiendo los gastos de la inversión de un lote de 500 metros cuadrados al norte de Santa Cruz valorizado en unos 150 mil dólares, cuotas de 800 dólares. La plata se la daba a Consuelo”.

Al poco tiempo también empezó a pagar con ella un supuesto departamento. “Damos la cuota inicial de unos 12 mil dólares y posteriormente pagar las cuotas mensuales de unos 1.500 dólares de un inmueble valorizado en 220 mil dólares. Supuestamente pagábamos los dos, yo le daba -igual como hacía con el lote- el dinero para que pudiera pagar. Cuando ella regresa jamás le pedí muéstrame los contratos porque vivía acá, conocía a su familia, todo de nosotros. Jamás dudé de ella”, añadió.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el empresario descubrió que Consuelo no solo salía con él, sino que también con otros hombres. “Fue pareja de muchas personas. También descubrí que había estado en la cárcel. Ella fue sentenciada por estafa de la venta de lotes y departamentos en Bolivia (...) Las salidas del departamento nunca fueron para temas laborales, sino para salir con otros hombres. Ella utilizaba Tinder para poder prospectar personas con altos ingresos económicos”.

Le dijo que estaba embarazada

Germán Caballero, un empresario dedicado a la agricultura, fue otra víctima de Consuelo. “Yo la conozco por Tinder. Ella capta a las personas -me imagino- por Tinder. Me invitó a la Huaca Pucllana a cenar. Ella me invitó, pagó todo, me sorprendió. Ella trabajaba en la PNUD de abogada. A mí me cayó muy bien, una persona madura que trabajaba, independiente”.

Al poco tiempo de salir, el agraviado contó que ella le reveló que estaba embarazada. “Me mandó una foto diciendo: ‘está es mi ecografía’. Gracias a Dios yo tengo un amigo que es ecógrafo y le digo cuántas semanas tiene esto y me dice entre 10 a 12 semanas. Entonces la llamo y le digo: ‘oye nunca más me vuelvas a llamar, no quiero saber nada más de ti. La foto que me haz enviado está de 10 a 12 semanas, esto no es mío’”.

También estafaba a los familiares de sus víctimas

Otra de sus víctimas fue Isabel, quien conoció a Consuelo Rivero hace más de seis años cuando la boliviana se casó con uno de sus mejores amigos. Ella se ganó su confianza, pero no tardó en mostrar su verdadero rostro.

“Inicialmente me dijo (que le prestara) como S/15.000 y después me pidió un poco más. En total me debe S/42.000. Ella sabe perfectamente, porque obviamente es su negocio, sabe que por préstamo no hay cárcel. Prácticamente se desentendió de la deuda ”, señaló.

“Nunca la he visto trabajar. (Vivía) de todo el dinero que nos sacaba. A las parejas que tiene las ha contactado por Tinder y por ahí se ha mostrado como una mujer pudiente, amable, cariñosa, entonces una vez que capta a las personas, su fin es casarse”, comentó.

Cambió su apariencia

Por su parte, Claudia, otra de sus víctimas, reveló que la boliviana en estos últimos años cambió varias veces su apariencia. “Según lo que he visto objetivamente cambió de apariencia, los dientes, el cuerpo, el cabello. Yo creo que para despistar o de repente para hacer sus conquistas vía Tinder”.

¿Quién es Consuelo Estrella?

Según el citado medio, Consuelo Estrella se presentaba en LinkedIn como una abogada con doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de San Marcos y coordinadora del área legal del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como el PNUD. Sin embargo, todo era información falsa.

