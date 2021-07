Su padre siempre fue su héroe. En su natal Ica, Andrea Altamirano (31) observaba como su papá construía de manera artesanal su casa. Levantaba con paciencia y esfuerzo las paredes y hasta se daba tiempo para construir los corrales para los animalitos que criaban en su hogar y hasta los galpones para los gallos. Esto termino por descubrir un talento oculto: La construcción. Y con el tiempo confirmó su vocación por la Ingeniería Civil, que ahora, le permite estudiar en Europa y tener el sueño de construir una red de trenes en el país.

Nuestro país siempre ha tenido una cultura ferroviaria…

Sí, claro, nosotros tenemos un gran potencial para el desarrollo de una red de trenes, y tener un sistema de transporte parecido al que tienen países como China, la India y Reino Unido.

¿Qué tan importante es la industria ferroviaria en países como Perú?

La industria ferroviaria representa uno de los sistemas de transporte con mayor interés en el mundo, gracias al gran valor de flexibilidad, capacidad, reducción en el tiempo de viaje y transportes seguros con baja siniestralidad

Y además porque no contamina el ambiente…

Sí, además, es amigable con el medioambiente porque la energía que se requiere para propulsar los trenes es eléctrica, es decir, bajos niveles de CO2.

¿Cuándo nació esa pasión por los trenes?

Exactamente nació en el 2018, mucho tiempo después de haber egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Trabajaba en una empresa minera y esta experiencia me permitió viajar por diferentes partes del país y conocer realidades diversas, entre estas: los deficientes medios de trasportes con las que cuentan las ciudades y pueblos de nuestro país. Tenía la certeza que hacía falta un cambio, pero no estaba segura por dónde empezar.

Joven trabajó en una empresa minera

Y entonces, ¿qué pasó?

Ingresé al proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, y descubrí que mío eran los trenes, un rubro que se piensa que solo es para hombres.

Por tanto, digamos, que decidiste seguir investigando…

Sabía que debía prepararme, busqué información en Google para estudiar y todos los programas de alta gama sobre el sistema ferroviario lo dirigían en Europa y Asia.

Esos programas son muy costosos, ¿cierto?

Sí, y no podía pagarlo. En ese momento, me sentía mal. Por suerte, una compañera del trabajo que no veía años me contó sobre la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec del Ministerio de Educación.

SUEÑO EUROPEO

¿Qué universidad pensabas postular?

Quería estudiar la Maestría de Ingeniería e Integración de Sistemas Ferroviarios en la Universidad de Birmingham, pero uno de los requisitos que me pedían para darme la carta de aceptación era dominar el idioma inglés.

¿Qué hiciste, entonces?

Estaba convencida que quería ir a estudiar a Europa, así que me matriculé en un ciclo intensivo en un instituto, trabajaba todo el día en una obra y sentía que ya no tenía energía, me quedaba dormida en el comedor. Estudiaba todos los días y los fines de semana, dupliqué los esfuerzos para lograrlo. El día que vi mis resultados, luego de varios intentos, fui muy feliz.

Iquiña estudia en la Universidad de Birmingham

Cuéntame, ¿cómo te enteraste que fuiste becada?

Era casi la medianoche, cuando vi los resultados de la Beca Generación del Bicentenario y leo mi nombre en la lista de ganadores.

Esta beca está siendo muy importante para tu carrera

Así es, obtener esta beca es como sacarse la lotería. Es una excelente oportunidad porque te abre los ojos al mundo para aplicar los conocimientos en el Perú.

A la fecha, ¿estás haciendo algún proyecto en la universidad?

Sí, claro, junto con mis compañeros de diferentes grados, estamos participando en el Railway Challenge, organizado por la Institución de Ingenieros Mecánicos (IMechE), asociación profesional y científica con sede en Londres, donde se requiere diseñar, fabricar y poner en marcha una locomotora ferroviaria en miniatura.

¿Cuándo será dicho evento?

Se realizará entre junio y julio del 2021 en Stapleford, Nottingham, Reino Unido. Para mí, estudiar aquí, es una gran oportunidad para crecer profesionalmente, compartir con estudiantes de diferentes culturas y experiencia de países donde la industria ferroviaria está muy desarrollada.

TE PUEDE INTERESAR