El gerente general de la Municipalidad Provincial de Virú, Roger Ramiro Ubillús Gutiérrez, agredió al periodista de la Radio Ke Buena, Guillermo Engels Bazán Morales. El funcionario le propinó un cabezazo cuando este lo entrevistaba durante la recuperación de espacios públicos en la localidad de Virú, La Libertad.

En las imágenes difundidas por América Noticias se observa cómo el funcionario de Virú evita dar declaraciones al reportero y ante su insistencia, le propina un cabezazo al periodista, quien termina por caer al suelo. “Qué pasa, abusivo. Porqué le pegas”, se le oye decir a una testigo.

En ese momento, un agente de la PNP -que apoyaba en la vigilancia de los trabajos de recuperación- intervino al funcionario y lo traslado a la comisaría. Según el matinal, el caso fue considerado como una falta.

Gerente municipal agredió a periodista https://www.americatv.com.pe/noticias/

Según un medio local, Roger Ramiro agredió al periodista por que le hizo preguntas incómodas respecto a una mala gestión del municipio en el recojo de basura y limpieza de calles y avenidas.

“Tú estás picón, ¿por qué? Porque no te contrato. Tengo el expediente ahí que has solicitado contrato. Yo tengo el expediente. Te lo voy a mostrar; me comprometo a mostrarte el expediente”, le manifestó el funcionario. A lo que el hombre de prensa le instó a mostrar pruebas y fue en ese momento que se produjo la agresión.

VIDEO RECOMENDADO

Luego del incendio registrado en un inmueble situado en el Cercado de Lima, te mostramos cuál es el estado actual de la zona en donde ocurrió el siniestro de código 3.