A sus 27 años, Geraldine Vílchez da vida a la carismática y recontra directa, ‘Mana’, como es conocida en TikTok, plataforma donde tiene más de 210 mil seguidores.

Los que no la conocen creerían que la ‘Mana’ es solo un personaje más en la popular red social, pero se equivocan. Geraldine es una mujer de ‘barrio’, no se anda con indirectas, mucho menos tiene pelos en la lengua; pero sí conoce bien sus límites.

“Mucha gente me pidió que hable, por ejemplo, de Andrea San Martín, por el tema de su hija, pero no lo hice porque los niños no tienen la culpa de nada. Tengo una hija de 6 años y no me gustaría que se metan con ella”, comenta Vílchez.

La ‘Magaly de TikTok’, como la tildan algunos seguidores por las famosas parodias sin filtro donde finge llamar a personajes de coyuntura, es cantante y líder de la agrupación ‘Salsa Queen’.

Artista sueña con tener su propio stand upc comedy y dedicarse de lleno a la comedia. Foto: TikTok.

“Hay gente que contrata al grupo y uno de sus requisitos es que sí o sí yo tengo que estar. Todavía no creo que sea famosa ja,ja,ja”, revela Geraldine, quien, en medio de bromas, también aconseja a las mujeres y les quita la venda de los ojos.

“No tienes idea lo feliz que soy cuando las mujeres me escriben agradeciéndome o diciendo ‘Mana, estaba triste por algunas cosas y verte me ha hecho olvidar todo’”, recuerda.

Su personaje tiene solo un año en la famosa red social, y ya es considerado para colaboraciones con artistas y marcas. “Parece que algunos artistas tienen miedo de estar a mi costado, creen que voy a molestarlos en vivo”, dice entre carcajadas.

Aunque todavía no hay fecha, Geraldine sueña con hacer su propio stand up comedy y poner en aprietos al público.

Pueden encontrarla en TikTok e Instagram como: @lamana

