Indignado. Así se siente el dueño de una bodega de La Molina luego de recibir una carta de la junta vecinal de su zona para pedirle que cambie el color de su minimarket porque ‘se asemeja a otros barrios de diferente categoría’.

Como se puede ver en imágenes consignadas por Buenos Días Perú, la bodega en cuestión está pintada de celeste y combina con morado en las aplicaciones. Según el dueño, hace cuatro días recibió un documento donde le piden que la pinte de otro color, porque atenta contra el ornato y la armonía y no es de la categoría de su lugar de residencia.

“Empezaron a llegar los malos tratos discriminatoros hacia mi persona, hacia mi negocio. Al principio quise dejarlo pasar pero me llega este documento donde me piden que cambie de color porque se asemejaba a los pueblos jóvenes y no la categoría del distrito donde estamos”, dijo el pequeño emprendedor al mencionado medio.

LO DISCRIMINAN

Asimismo, comentó que esta no es la primera vez que es víctima de discriminación, pues hace un tiempo estuvo vendiendo sus productos en sacos y también le reclamaron. “Puse los sacos en la puerta y también me dijeron que se parecía a La Parada. A veces nosotros callamos pero eso es malo, me veo en la necesidad de denunciar esto para que sente un precedente y no se vuelva a repetir”, indicó.

Cabe indicar que la carta de la junta vecinal de la ‘Asociación de Propietarios y Residentes de Santa Patricia, Segunda Etapa, La Molina’, está firmada por su presidenta, una mujer identificada por Janet Maraví, que según el dueño de la bodega, tiene entre sus contactos de WhatsApp porque le hace delivery.

En la misiva, mencionan que ‘la acción (pintar de celeste el negocio) ha creado un malestar en los propios residentes del edificio ya que es un grave atentado contra el ornato y la armonía que antes existía’.

“Es un grave deterioro del ornato en conjunto de esa parte del Centro Comercial. Asemejándose al modo en que viven otros barrios, más no en la categoría de nuestro distrito”, agrega el documento.

