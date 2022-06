Una joven de 19 años denunció que su pareja la agredió brutalmente a golpes porque no le respondió los mensajes de texto que le envió, en la ciudad de Manchay.

Según contó la víctima, cuya identidad se mantuvo en reserva, ocurrió el último miércoles 25 de mayo a las 4 de la mañana cuando salió de su vivienda en La Molina para encontrarse con Gianpierre Medina.

Este la esperó junto a un taxi y ambos se dirigieron a un hotel, en Manchay. Allí, de acuerdo a la versión de la denunciante, es donde inicia la agresión.

“Me lanza hacia la cama y me empieza a golpear la cabeza, y patear. Me cubro el rostro y, como estaba inconsciente, me patea el oído y yo le decía: ‘Ya no me pegues que no escucho nada’”, declaró la agraviada al noticiero Buenos Días Perú.

La versión de la jovencita asegura que la agresión se habría dado porque ella no respondió los mensajes que este sujeto le envió. “Fue porque no estuve comunicada con él, no le contesté los mensajes y llamadas. Hizo todo esto, me quiso matar”, agregó la víctima.

Versión del padre

El mencionado noticiero conversó con el padre de Gianpierre Medina y este dio otra versión de los hechos. “Dice que él habla con ella y se van donde siempre van. Se fueron a conversar pero parece que ella ha estado en otra situación... al ver la actitud de ella, ha querido retirarse y ahí empieza el forcejeo, no es como ella dice porque conocemos a Piero, él no tiene mal carácter”, señaló el progenitor.

Agregó que, en anterior ocasión, la joven le habría roto la cabeza a su hijo. El caso viene siendo investigado por las autoridades policiales.

VIDEO RECOMENDADO

Anuncian fecha de inicio del retiro de AFP