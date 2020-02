Más de 40 padres de familia denuncian que Mercedes Corina Bravo de Rueda Ramírez, de 38 años, los estafó al prometerles ayuda en las gestiones para conseguir vacantes para sus hijos en la I.E. Unión Latinoamericana, ubicada en el distrito de La Molina. Para garantizar los cupos al colegio, los padres realizaron diversos pagos.

Melody Díaz, una de las agraviadas, contó a 90 Matinal que confió en Mercedes Corina ya que, según ella, pertenecía a la Apafa y era allegada de la directora de la institución. Además, los hijos de ambas habían estudiado anteriormente juntos en un colegio de El Agustino, pero tiempo después la mujer lo retiró de dicha institución y lo matriculó en la I.E Unión Latinoamericana.

“Yo le pregunté cómo había hecho y me dijo que me podía ayudar. Ahí empezó todo. Ella me decía que depositara S/180 por vacante y yo pagué por mis dos hijos. Además de S/300 por concepto de Apafa para que pudieran ingresar directamente, incluso debía dar dinero para algunos eventos como olimpiadas, entre otros”, detalló la madre de familia.

María Huamani, otra de las agraviadas, detalló que también pagó más de S/1,000 por concepto de matrícula por sus dos hijas. “Ahora están en el aire. He retirado sus papeles del otro colegio e incluso ya compré el uniforme, pero se han quedado sin vacante en ambas instituciones”, indicó.

Según informó 90 Matinal, Mercedes Corina citó a los padres de familia el último domingo en los exteriores del colegio para que realicen el proceso de matrícula y les pidió que llevaran los documentos de las escuelas en las que habían estudiado sus hijos. “No encontramos nada, tocamos la puerta, estuvimos hasta las dos de la tarde y nunca apareció. Ha bloqueado su WhatsApp, Facebook y apagó su celular”, detalló una de las madres afectadas.

El abogado de los padres informó al matinal que denunciarán a la mujer en la comisaría de Santa Patricia por estafa agravada.

Minedu se pronuncia

Killa Miranda, directora de Educación Regional de Lima Metropolitana (Drelm), informó a este diario que “su equipo asentará la denuncia correspondiente ante la fiscalía y atenderá a los padres agraviados”.

En esa línea, señaló que también se abrirá un proceso de investigación a la escuela por el presunto cobro de cupos para matricular a los estudiantes.

Respecto a Mercedes Corina, Killa Miranda indicó que no trabajaría en la I.E. Unión Latinoamericana. “Hasta donde sé, no trabaja ahí”, detalló.

Vale recordar que la matrícula escolar es gratuita, no se condiciona al pago de cuotas ordinarias o aportes extraordinarios de la Apafa, vacantes, compra de textos escolares, cuaderno de control, uniforme escolar, donaciones u otros pagos.