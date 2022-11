El taxista Samuel Inocente Álvarez denuncia que el último sábado un cartel electoral que estaba en la vivienda de uno de sus vecinos -y que no fue retirado oportunamente- cayó sobre el vehículo que utiliza para trabajar.

De acuerdo a RPP Noticias, el panel publicitario es del candidato Julio Martínez de Podemos Perú por el distrito de La Molina. Al caer, esta pesada estructura provocó diversos daños en el vehículo que Samuel Inocente alquila. El costo para reparar la unidad son aproximadamente S/500.

Lo grave es que el agraviado se comunicó con un representante de Podemos Perú, pero no le dieron ninguna solución.

“Este carro no es mío. Yo pago S/85 la cuenta diaria. Le hablé a una persona de nombre Auria y le enseñé las pruebas y solo me dijeron que me iban a llamar. Se hicieron la vista gorda y me han bloqueado. Ese partido merece una multa, una sanción, ya pasaron las elecciones”, precisó.

Samuel Inocente menciona que ha tratado de poner la denuncia en la comisaría de La Molina, pero le indican que deben ir a la de Manchay. Sin embargo, en dicha dependencia policial y le dicen lo contrario.

Retiro de propaganda electoral

Todos los partidos políticos, listas independientes y alianzas, tienen un lapso de 60 días para retirar o borrar su propaganda electoral concluidas las Elecciones Municipales y Regionales 2022. Caso contrario, se hacen acreedores a una multa establecida por las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que las municipalidades son las entidades responsables de regular la instalación y desinstalación de propaganda electoral.

