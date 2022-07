Con toda la ‘ajtitud’ y un traje colorido de estreno, María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, vuelve con la magia del circo en el populoso distrito de Villa El Salvador. Pero esta vez no regresa sola, estará acompañada por el payasito Juan Diego, su pequeño hijo de seis añitos, quien hará de las suyas para robarles más de una carcajada a los asistentes. Después de dos años de ‘para’ debido a la pandemia, esta popular actriz y comediante está muy emocionada por reencontrarse con su público. En medio de los ensayos de su show, se hizo un tiempo para hablar con nosotros.

María, ¿por fin te reencuentras con la gente en el circo?

Sí, este año es muy especial porque yo misma levanté la carpa (risas). Me encargué de todo, hasta de repartir los volantes entre los vecinos. Estoy superemocionada de regresar con la magia del circo. Además, no estaré sola…

Tendrás la mejor compañía…

Mi hijito Juan Diego, él es mi adoración y esta vez estará conmigo en el circo como payasito. Él está más emocionado que yo, estoy segura de que con sus ocurrencias se ganará el corazón de los ‘panfilovers’. Tiene solo seis añitos, pero es muy desenvuelto. Cuando crezca él tomará la posta del negocio (risas).

Tu show quiere transmitir un mensaje…

Hice este espectáculo para la familia, quiero que lo disfruten y también se lleven una gran enseñanza. En estos tiempos hemos visto tantos casos de bullying, por eso quiero dar un mensaje para que este tipo de acoso pare. La idea es concientizar a los chicos y a los padres.

Y también habrá actos acrobáticos…

Claro, así como los infaltables payasitos, la magia para niños y el musical de la película ‘Encanto’. Es un show que diseñé con mucho cariño para todos. Estamos estrenando carpa, vestuario y muchas cosas más que ya verán.

¿Cuándo eras niña ibas a los circos?

Iba a los circos del pueblo y me encantaba. Siempre me pareció maravilloso ese mundo mágico. Como todo niño me asombraba con cada acto y decía: ‘¿Cómo lo hizo?’, ja, ja, ja.

¿Qué le dirías a los peruanos en estas Fiestas Patrias ?

Que aprovechen estos feriados para estar con la familia y olvidarse un poco de los problemas que enfrenta en país. Rían mucho y nunca pierdan las esperanzas.

¿Dónde estará ‘El Circo de La Pánfila’?

En el cruce de las avenidas Álamos con Olaya, Villa El Salvador, al costado del colegio Manuel Gonzales Prada 6068. Estaremos hasta el 21 de agosto. Las entradas en la boletaría del circo.

