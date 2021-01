La recordada intérprete de la canción ‘El teléfono’ de ‘Pintura Roja’, Milagros Soto, la ‘princesita Mily’, ahora se dedica a organizar eventos virtuales, como cumpleaños y quinceañeros, desde su casa en San Juan de Lurigancho. Ella misma, con la ayuda de su familia, se encarga de la decoración, la torta, los bocaditos y, por supuesto, el show artístico.

Usted es cantante, ¿eso la motivó a incursionar en la producción de eventos?

Sí, ser cantante hizo que conociera ese mundo y me animara a organizar, por ejemplo, quinceañeros, matrimonios o cumpleaños.

¿Cuántos años lleva en este rubro?

Unos 10 años, tenía una tienda en el centro de Lima, pero cuando entramos en cuarentena cerramos de golpe y no pudimos sacar nada. Lo bueno es que en casa teníamos algunas cosas que nos ayudaron a continuar con los eventos, pero de forma virtual.

¿Ya tenía experiencia con los shows virtuales?

Sí. Algunos compatriotas que viven en el extranjero me pedían que canté en sus reuniones familiares. Todo se hacía de forma virtual, inicialmente transmitíamos desde el celular. Ahora ya tenemos una computadora especial e internet inalámbrico para evitar percances con la señal.

¿Cuántos eventos tenía por día?

Los primeros meses de la cuarentena llegamos a hacer cuatro shows por día.

¿Sus clientes qué decían al darse cuenta de que era la ‘princesita Mily’?

Se sorprendían y me decían: ‘Tú cantabas en Pintura Roja (risas)’. A veces me sonrojaba porque me decían que eran fanáticos del grupo. Me reconfortaba saber que mi música llegó a muchísimos corazones.

Ese carruaje blanco es lindo, ¿cómo lo consiguieron?

Tiene su historia, ja, ja, ja. Mi esposo lo sacó de un almacén de cosas viejas y antiguas. Lo vio y enseguida dijo que debía llevárselo para usarlo en el quinceañero de mi hija. Él mismo lo arregló.

Parece sacado de un cuento de princesas.

Por eso mismo muchas quinceañeras lo solicitaban para llegar a sus fiestas.

Ahora hay más opciones para celebrar fechas importantes.

Las personas quieren cuidarse y a la vez festejar con la familia y amigos. Los shows virtuales acercan más a la gente.

Me doy cuenta de que hacen toda la decoración…

No descuidamos ningún detalle, hacemos la decoración, los bocaditos… Todo debe quedar bonito.

¿La competencia es fuerte?

Si, por eso debes diferenciarte del resto. Por ejemplo, mi equipo y yo somos muy profesionales, nos esmeramos para dar una buena actuación.

Si alguien quiere contactarla…

Pueden buscarme en Facebook como Unavisión Producciones o llamar a los siguientes números: 990-037-047 y 987-522-493.