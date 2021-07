INDIGNANTE. Álvaro Subiría, miembro de ‘La insurgencia’ (antes conocido como ‘La resistencia) y seguidor de Fuerza Popular, pidió disculpas a la periodista Fátima Chávez, que lo acusó de agredirla, sin antes dejar en claro que “solamente” le gritó sin mascarilla, pero que no la golpeo.

“Antes que nada quiero pedirle perdón a la periodista Fátima Chávez, a quien grité en un momento de exaltación, pero que no justifica mi actitud. Espero que acepte mis disculpas porque no la agredí, solamente le grité de cerca sin mascarilla, pero no la golpeé”, mencionó en un video que subió a su cuenta de YouTube.

El seguidor fujimorista se preguntó por qué Chávez no asistió a la policía si la había golpeado y agregó que “nunca” había apelado a la violencia física.

“¿Y si la golpeé por qué no fue directamente a la policía? ¿Por qué la policía no fue a hacerme la intervención? Quisiera aclarar que nunca he apelado a la violencia física contra mujeres o personas vulnerables. Muchos me conocen y saben que jamás he golpeado a una mujer”, agregó.

Pese a que ahora el grupo de Fuerza Popular cambió el nombre a ‘La insurgencia’, Subiría no dejaba de llamarla ‘La resistencia’. Asimismo, el seguidor fujimorista sostuvo que “si la Fiscalía o la PNP desea investigarme que lo haga”.

Finalmente, Subiría volvió a pedir disculpas a Fátima Chávez, reportera de América Tv, reiterando que se había exaltado, “pero no la he golpeado”.

