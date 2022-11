La marcha ‘La Toma de Lima’ estuvo marcada no solo por los reclamos en contra del nuevo pedido de vacancia contra el gobierno de Pedro Castillo, sino también por los actos vandálicos en contra de reporteros. Así, esta vez una videorreportera de La República sufrió el robo de sus equipos de trabajo durante la manifestación en el Centro de Lima.

La periodista Vanessa Sandoval, del Diario La República, denunció que un grupo de vándalos la interceptaron en el cruce del jirón Huallaga y Abancay, tras lo cual le robaron su equipo de transmisión mientras ella realizaba su labor.

Además, los malhechores le arrebataron también un cable alimentador, un cable adaptador y un receptor del micro. Ella alzó la voz ante los diferentes ataques que recibió la prensa durante la cobertura de esta manifestación.

“Durante el disturbio lanzaron una bomba lacrimógena y todos empezaron a correr, yo me puse a grabar al llegar al jirón Cusco y por tratar de seguir grabando, alguien me arrancó los equipos, no logré ver quiénes fueron”, relató la agraviada.

Reportero de PBO también sufrió ataque y robo de sus equipos

Cabe recordar que Vanessa Sandoval no fue la única reportera afectada. El fotorreportero Diego Vértiz, del medio PBO, dio a conocer que algunos manifestantes lo atacaron y luego le quitaron su monopié.

“Me han agarrado en mancha y se han llevado mi monopié y mi celular. Al querer recuperarlo, me ha metido un golpe y me ha abierto el brazo”, aseguró el periodista.

Vándalos robaron y atacaron a reportero en marcha a favor de Castillo.