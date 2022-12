Ante la falta del recojo de basura por parte de la gestión saliente que ha abandonado las calles de La Victoria, el alcalde electo Rubén Cano, con el voluntariado de vecinos y jóvenes “Limpiemos La Victoria”, en coordinación con los empresarios de Gamarra, limpiaron y barrieron más de 10 cuadras del jirón Huánuco, ubicado frente el emporio comercial.

Llenas de basura es el panorama que encontró la nueva autoridad edil, quien programó esta jornada de limpieza ante la crisis generada por la falta de recojo de residuos sólidos en el distrito debido a la falta de pago de los trabajadores y a la empresa encargada de la recolección de la basura.

“Esto es insoportable, hemos encontrado casi 2 toneladas de basura regadas en todo el distrito, se ha convertido en un verdadero foco de infección y no podemos esperar hasta asumir funciones, salimos a las calles con nuestros vecinos, empresarios, regidores, voluntarios para limpiar nuestras calles”, dijo.

Cano señaló que esta situación se debe a la improvisación de las autoridades, quienes no planifican adecuadamente los pagos. “Esto no se puede permitir, no podemos dar este tipo de espectáculos, nunca más La Victoria con basura”, precisó.

Asimismo, el alcalde electo informó que, ante la falta de pagos, al personal municipal de los meses de noviembre y diciembre se les va realizar el abono de sus haberes progresivamente.