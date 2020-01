Su nerviosismo la delató. Una mujer de 70 años fue detenida por la Policía Nacional del Perú con 660 mil soles falsos en billetes de 50 soles. La anciana pensaba viajar a Arequipa con el monto guardado en una bolsa.

La anciana fue identificada como Sabina Choquehuanca Román y fue detenida por el presunto delito contra el orden financiero y monetario. La intervención se realizó en el distrito de La Victoria.

Según informó el coronel PNP Luis Alberto Ladrón de Guevara, jefe de la División Policial Centro II, la mujer tenía consigo un aproximado de 1,111 planchas de papel impreso con billetes de nominación de 50 soles.

Pese a que ella ha jurado estar arrepentida, los agentes policiales -con autorización del Ministerio Público- encontraron en su vivienda material que era utilizado para falsificar prendas de marcas exclusivas en el mercado.

En su manifestación, la mujer aseguró que un hombre llamado Carlos Huamaní le ofreció 500 soles por llevar el dinero a Arequipa.

“Se llama Carlos Huamaní, me ha dicho. (Me dio la bolsa) en el parque Mayta Capac. Me dijo que eran libros, libros usados. Ahí me dijo: ‘yo le voy a ayudar, señora’. Me dio esas cosas y he caminado harto. (Me ofreció) 500 soles. Ya estaba todo cerrado"

Según informó Ladrón de Guevara, la anciana registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas en el 2016.

La Victoria: PNP capturó a anciana de 70 años con más de 600 mil soles falsos. (Video: Latina)