En su intento por escapar de las autoridades que lo buscaban por haber intentado matar a su expareja, Richard Pardo Hinostroza (31) lanzó a los efectivos policiales un balón de gas conectado a la cocina que, por fortuna, no explosionó sino hubiese causado una tragedia, en La Victoria.

Luego de celebrar un día especial, el sujeto se emborrachó con Gladys C. H. (30) y luego le causó cortes en brazos, cabeza y piernas en su casa ubicado en lo alto del asentamiento humano ‘Cerro El Pino’.

La víctima huyó y pidió ayuda a los agentes de la comisaría ‘Yerbateros’, quienes, antes de detenerlo, fueron atacados por Pardo con botellas de cerveza, gaseosas, ladrillos y pedazos de madera.

No contento con ello y decidido a no rendirse, el sujeto también lanzó el balón de gas de la cocina que acababa de encender. De milagro no explotó.

Como último intento, el hombre amenazó con suicidarse, pero luego se arrepintió y salió por la ventana de su predio.

Fue llevado a la comisaría ‘Yerbateros’, acusado del delito de tentativa de feminicidio y violencia y resistencia a la autoridad.

