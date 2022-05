La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en flagrancia a Jordy Josué Mato Arana, de 21 años, luego que le robara el celular a un motorizado en el cruce de las avenidas México y Palermo, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo a Latina, el malhechor -conocido también como ‘Malafacha’- se justificó de robar para comprar pañales para su hija e incluso dijo que compraba con descuento.

“Mi hija no tiene pañales, yo sé que no es justificación. Mi hija no tiene pañales ni pañitos y aparte tengo que comprar formula”, señaló a las autoridades.

Ladrón dice que roba para comprar pañales en oferta

“¿Cuánto te iban a dar por el celular?”, le consultó una agente PNP, a lo que respondió: “S/200″. ”¿Con eso ibas a comprar pañales? le preguntó: “En Inkafarma tengo descuentos”, dijo el detenido.

Según el citado medio, agentes del grupo Terna que le seguían los pasos a Jordy Josué grabaron el momento en que robó el aparato móvil cuando la víctima estaba en medio de la pista.

“Estaba el semáforo rojo y un joven agarró mi celular. Traté de seguirlo”, contó el agraviado, quien nunca imaginó que siete policías se abalanzarían contra el delincuente.

La PNP también capturó a Omar Muñoz Romero, de 18 años, cómplice de ‘Malafacha’, quien tiene antecedentes policiales por hurto. Ambos fueron llevados a la dependencia de La Victoria.

VIDEO RECOMENDADO

La viruela del mono es una enfermedad rara, provocada por un virus transmitido de los animales a las personas. ¿Qué hago para no contagiarme? ¿Cómo tratar la enfermedad? Aquí te lo contamos.