¡Maldito! Un sujeto acusado de haberles realizado tocamientos indebidos a cuatro menores en un centro comercial de Gamarra, en La Victoria, fue masacrado por más de 100 indignados comerciantes, que tomaron acción luego de que las niñas revelaran los abusos.

Según América Noticias, los padres contaron que José Antonio Inche Guadalupe de 47 años aprovechó que las niñas de 7, 9 y 11 años estaban jugando en el área de confección de la galería Antonio Bazo. Indicaron que una de las pequeñas decidió hablar con sus padres para denunciar la acción.

“A mi hija siempre la buscan sus amiguitas y vienen al local y siempre juegan. Ahí que el trabajador se ha propasado. Mi hija recién me contó”, dijo uno de los padres de las menores, quien prefirió el anonimato.

La madre de otra de las agraviadas, quien prefirió también el anonimato, denunció que el acusado habría realizado tocamientos indebidos a las niñas en reiteradas oportunidades. “Mi hija no podía dormir bien. Tenía pesadillas. Mojaba la cama. Me contó como que es un sueño y que un trabajador la estaba manoseando. No quería regresar al lugar porque la tocaba”, dijo la progenitora.

DETENIDO E INVESTIGADO

Tras el ataque, José Antonio Inche Guadalupe resultó con varios golpes en el rostro. El caso está siendo investigado por la comisaría de Apolo. Los padres de las niñas piden la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

