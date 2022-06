Después de un minucioso seguimiento, un contingente de 50 agentes policiales del Pelotón Cobra del Escuadrón de Emergencia Centro irrumpieron en una precaria vivienda, situada en el pasaje Pinto 683, en el jirón Renovación, en el distrito de La Victoria, en donde detuvieron a una mujer que tenía en su poder 5 mil 900 ketes de PBC. Ella se dedicaría a la micro comercialización de drogas en esa zona, según informó la policía.





Policía halló la droga entre las pertenencias de la mujer

En horas de la mañana, los efectivos provistos de sus armas de reglamento se desplegaron al rededor del referido inmueble e ingresaron al pasaje, en donde buscaron el inmueble de Yuseli Tamara Cancino Dávila (30) la “reina de Renova”.

Al ser intervenida en dicha casa, la fémina se mostró sorprendida ante los efectivos y señaló no saber nada sobre las acusaciones. “Me están haciendo un daño. Yo no vivo por acá ni siquiera sé porque me hacen todo esto”.

Durante el registro domiciliario se halló 5 mil 900 ketes de PBC, 60 bolsas con marihuana y dos varas para faena policial.

Al ser conducida hacia el patrullero, una veintena de vecinos y familiares salieron de sus casas para enfrentarse a los uniformados. Reclamaron por la detención de Cancino Dávila y aseguraron que era inocente.

VIDEO RECOMENDADO