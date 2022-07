En momentos que transitaba de forma sospechosa por la intersección de las avenidas Jaime Bauzate y Meza con Paseo de La República, en La Victoria, Pedro Nicolay Sobrino Adad (34) “burrerito chillón” fue intervenido por efectivos del Escuadrón Verde, que al registrar sus pertenencias encontraron 250 gramos de marihuana oculta entre sus prendas de vestir.

Durante la intervención el joven intentó engañar a los uniformados y dijo, que no llevaba nada ilícito, pero cuando la policía registró su mochila encontró un bulto y el sospechoso señaló, que era ropa vieja. Sin embargo, al continuar revisando los agentes hallaron una bolsa con 250 gramos de marihuana. Ante la evidencia, Sobrino Adad continúo mintiendo y afirmó, que esa yerba la compró a inmediaciones del estadio Matute, que la cubrió para que no huela y que era para su consumo personal pese a que supera la cantidad permitida por ley.

Piurano cayó con marihuana oculta en su mochila

“Compro bastante yerba para no gastar plata comprando a cada rato. Me costó 400 soles cerca del estadio Matute. Consumo mucho, todos los días y más cuando veo videojuegos. Vine desde Piura a comprarla en Lima porque allá está muy cara”, señaló el sospechoso a los agentes del Escuadrón Verde.

Asimismo, se halló en su poder más de dos mil soles que según dijo el “burrerito chillón”, “es mi plata producto de mi trabajo en Piura. Yo laboro manejando moto lineal y vine a Lima para comprar ropa a mi hijo”, señaló el sospechoso.

De pronto, al verse acorralada por la policía empezó a llorar y a quejarse de su suerte. ”Tengo miedo de estar encerrado, no tengo a nadie, estoy solo. Todo me sale mal, ayer me robaron en Villa María del Triunfo y ahora esto”, dijo el intervenido.

Finalmente, Sobrino Adad, quien tienen denuncias por Tráfico ilícito de drogas, fue conducido a la comisaría de la jurisdicción para las investigaciones respectivas.