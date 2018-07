¡Ni una menos! Luego de que un sujeto matara a la madre de sus hijos por terminar la relación en Lambayeque , un nuevo caso de violencia contra la mujer remeció la región. Esta vez un vil sujeto, que estaba postulándose como candidato a regidor del distrito de Motupe, desfiguró a su pareja en un arranque de ira, cuando ambos iban en un mototaxi.



Según denunció Ana Ávalos Castillo , en declaraciones a Latina, su esposo, identificado como Deyvi Calazan Velsaco Falla , la golpeó brutalmente en el rostro cuando ella le reclamó porque estaba tomando licor en el restaurante de su expareja.

Deyvi Calazan Velsaco Falla se postuló como candidato a regidor de Motupe por el partido Todos por el Perú. Sin embargo, cuando la periodista le pregunta si seguirá en la contienda política tras el episodio de violencia contra la mujer , el sujeto dio una indignante respuesta.

"No se preocupen, que mis contendientes ya no tengan miedo. Ya no voy a ir" , dijo con total desparpajo mientras era detenido por los agentes policiales de la comisaría de Víctor Costa Saavedra, en el distrito de Motupe, Lambayeque .

Asimismo, cuando la reportera le reclamó por haberle desfigurado el rostro a Ana Ávalos , a pesar de tener un plan de gobierno por el distrito de Motupe, Deyvi Calazan Velsaco indicó 'por algo suceden las cosas'.

Ana Ávalos Castillo pide apoyo a las autoridades para que su caso no quede impune. Al momento, Deivi Calzan Velsaco Falla se encuentra detenido en la comisaría de Víctor Costa Saavedra, del distrito de Motupe, en Lambayeque.

Candidato a regidor desfigura a su pareja y da indignante mensaje a sus contendientes. Video: 90 Matinal

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.