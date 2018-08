Al estilo de Netflix, HBO Go y otras plataformas de streaming, un nuevo servicio de transmisión por Internet llevará contenido 'hot' para los seguidores de las producciones para adultos. Se trata de HotGo, con el cual los usuarios podrán ver toda la programación de Venus, Playbloy, Penthouse, Sextreme y Private.



Aunque este servicio no se podrá instalar (aún) en los SmartTV, HotGo si se podrá ver en cualquier gadget conectado a Internet como computadoras, celulares, tablets, PlayStation y Xbox.



El servicio para adultos HotGo también podrá ser disfrutado a través de Google Chromescast y otros dispositivos similares.

HotGo ya está disponible en Perú, México, Argentina, Colombia, Panamá y otros países de Latinoamérica.



Como otros servicios de streaming HotGo también podrá ser visto en alta definición, aunque su precio sería mayor.



Para contratar este servicio los usuarios deben ingresar a la siguiente dirección www.hotgo.tv y registrarse con una tarjeta de crédito.



Sin duda alguna con HotGo, canales como Venus o Playboy podrán ser más accesibles al público, que ya no tendrán que limitarse a contratar un servicio de cable para disfrutar de este contenido.



La llegada de HotGo a Latinoamérica es una muestra más que el futuro de la TV es el streaming. Servicios como Netflix gozan de gran popularidad y ya no es necesario contratar con una operadora de Cable para poder disfrutar de programación de calidad.