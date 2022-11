La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) afirmó que coordinó previamente con la Autoridad de Tránsito Aéreo (Corpac) el simulacro que iban a realizar los bomberos aeronáuticos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el último viernes 18 de noviembre.

A través de un comunicado difundido este domingo, LAP indicó que la maniobra fue un ejercicio denominado “Tiempo de Respuesta”, donde se buscaba probar que los bomberos pueden atender una emergencia en pista de aterrizaje en un tiempo no mayor de 3 minutos.

Según se explica, este ejercicio se encuentra estipulado en la Regulación Aeronáutica Peruana (RAP 314), siendo una de sus características “la rapidez con la que las unidades de rescate deben ingresar a la pista”.

“Es importante mencionar que esta operación se coordinó previamente entre el operador del aeropuerto (LAP) y la Autoridad de Tránsito Aéreo (CORPAC), al igual que en ocasiones anteriores. En este caso, la coordinación inició el día 17 de noviembre y CORPAC propuso realizar el ejercicio entre las 15:00 y 16:00 horas del día siguiente”, precisan.

“El día 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana y hasta antes de iniciar el ejercicio, el equipo de bomberos realizó todas las coordinaciones necesarias para ejecutar la maniobra. Torre de control (CORPAC) confirmó el horario de inicio para las 15:10, horario en el cual inició la maniobra, produciéndose el impacto con la aeronave de LATAM a las 15:11″, se añade.

Finalmente, LAP resaltó la labor de los bomberos aeronáuticos, enfatizando que realizaron el ejercicio contando con las autorizaciones previas respectivas y de acuerdo con la regulación aeronáutica vigente.

“Seguiremos colaborando con las autoridades a cargo para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos”, sentenció.

Comunicado de LAP. (Foto: Difusión)

🚨#LAPInforma🚨

Respecto a la información que se viene difundiendo comunicamos lo siguiente👇🏾 pic.twitter.com/6U7CUaMfFt — Lima Airport Partners (@LAPJorgeChavez) November 20, 2022

¿Qué dijo Corpac?

Como se recuerda, Jorge Salinas, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), afirmó que no existe ninguna autorización para el ingreso de vehículos a la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

En conferencia de prensa, detalló que los ejercicios del personal de bomberos fueron programados y en este caso en particular, se había hecho el diseño de un ejercicio para un área distinta al que utilizan los aviones.

“Obviamente no [hemos autorizado ejercicios sabiendo que un avión estaba despegando], no tendría ningún sentido hacerlo. Es más, se ha verificado y nosotros no tenemos ninguna autorización”, subrayó.

En ese sentido, Salinas enfatizó que según las grabaciones de las comunicaciones que maneja Corpac en el aeropuerto, “claramente” no existe autorización alguna para el ingreso de vehículo alguno en la pista de aterrizaje.

Detalló que el área demarcada para los ejercicios no incluía la pista de aterrizaje y despegue (50 metros antes), razón por la cual debían desplazarse por una pista paralela. En ese momento debían pedir autorización a la torre de control.

“Hubo una incursión en un espacio no autorizado. A pesar de que hay señalización, límites, se superaron todos estos elementos”, señaló Salinas.

VIDEO RECOMENDADO

El Perú está de duelo. Familiares de Ángel Torres, bombero que falleció en el accidente del aeropuerto Jorge Chávez brindaron sus declaraciones tras la pérdida de su ser querido. El padre reveló lo último que conversó con su hijo días antes de partir intempestivamente, "Tranquilo papá, yo siempre salgo a las provincias a dar instrucciones a la compañía de bomberos" declaró. (Fuente: América TV)