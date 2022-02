Gianluca Lapadula se ganó el corazón de los peruanos y en Lima hay un hincha que hasta lo tiene tatuado en la piel. La foto de ese tatuaje que además tiene la palabra Lapagol se hizo viral y hasta el ‘Bambino’, que ayer cumplió 32 años, lo reposteó en su Instagram con la frase ¡Arriba Perú caraj...!

El artífice de ese arte en tatuaje es Javier Campos (41), quien ha tatuado también los rostros de Ricardo Gareca, Paolo Guerrero, Christian Cueva y del recordado Daniel Peredo.

El tatuado Héctor Vílchez Muro (56), quien además tiene un parecido con el ‘Tigre’ Gareca y en las calles más de uno le ha pedido alguna fotito. Trome conversó con este hincha peruano y su tatuador.

Trome conversó con el hincha que lleva el tatuaje que emocionó a Lapadula y el tatuador.

Vílchez viste la camiseta blanquirroja, alienta y es tan hincha que no tiene a una sino a dos figuras de nuestra selección dibujadas y grabadas en su piel. Trome conversó con él mostró y mostró que tiene a Ricardo Gareca en el antebrazo izquierdo y a Gianluca Lapadula en el derecho.

“Soy hincha de la selección desde hace años, pero más desde que está Gareca como técnico y nos clasificó al Mundial de Rusia. Desde ese tiempo ya me decían que tengo un parecido con él y me lo tatuaron. Ahora tengo a ambos (Gareca) y Lapadula) y se ven tan bien que parece foto” dijo Vílchez a Trome.

Admira también a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Edison ‘Orejas’ Flores y André Carrillo. “En realidad, a toda la selección y he ido muchas veces a alentar afuera del hotel y en previas de los partidos. Al verme con el uniforme las personas me piden algunos selfies. Con camisa no me ven el tatuaje, pero cuando les enseño les gusta y también le toman foto”, comentó a Trome este hincha que realiza todo tipo de trabajos en drywall.

GARRA Y FUERZA

Javier Campos tiene casi 19 años en el arte del tatuaje. En Jade Perú Tattoo Studio, de Miraflores, donde trabaja, explicó a Trome que “la piel es una delicada superficie que ya tiene pigmentación. Al tatuar rostro se coloca color de piel sobre piel, lo cual es un proceso complejo”.

“En el caso de Gianluca Lapadula no lo hice con su protector porque cubría casi el 80% de su rostro y queríamos plasmar esa expresión de garra y fuerza”, precisó Campos.

OTROS HINCHAS CON TATUAJES DE GUERRERO Y CUEVA

Posteó la foto de su trabajo con la frase “Que llegue este tributo a un grande”, y está agradecido de que a muchos les gustó, se hizo viral y hasta el mismo Lapadula lo reposteó.

Además, ha tatuado en otros hinchas los rostros de Paolo Guerrero y de Christian Cueva, así como al recordado Daniel Peredo.

Javier, profesional del tatuaje, en varios hinchas ha tatuado a Gareca, Cueva, Lapadula, Cueva y otras figuras de nuestra selección. Su trabajo gustó al mismo 'Bambino'.

SEPA QUE:

*El trabajo de tatuado es minucioso. Plasma expresión de rostro y aplica técnica de realismo.

*Tomó aproximadamente 8 horas realizarlo.

