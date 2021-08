Si hasta ahora la historia del Perú te parecía aburrida y te complicabas la vida tratando de aprender fechas de combates y nombres de héroes de guerra poco conocidos, entonces el libro ‘Perú Batalla’ (Ediciones B, 2021) del periodista Gastón Gaviola es una gran oportunidad para que cambies de opinión y puedas embarcarte en un viaje al pasado que te sitúa en el mismo campo de batalla, muchas veces desde la perspectiva de un soldado anónimo o de un condecorado general.

Con la experiencia de varios años contando historias para diversos medios, Gaviola tiene la capacidad de atrapar al lector contando los sangrientos enfrentamientos como si se tratara de escenas de películas o de modernas series como Juego de Tronos. “Esa es la clave. La historia nunca es aburrida si sabes contarla. Más que un deber, tenemos el derecho de conocer nuestra historia. Trato de poner un granito de arena. No soy historiador, pero sí comunicador, periodista y contamos historias con nuestras herramientas: cruzar fuentes, contrastar información, reunir piezas aisladas, darles forma, un sentido, un todo y tener la pepa, hacerlo atractivo”, contó recientemente el periodista en una entrevista con ‘Correo’.

“Desde muy niño me ha gustado contar historias. Es un tema de vocación. Esto me llevó a ser periodista. He escrito el libro que me hubiera gustado leer. Hay muchos libros de historia que parecen más partes policiales y te preguntas dónde está el alma de la gente, qué sintieron”, añade sobre ‘Perú Batalla’.

LA HISTORIA NO ES ABURRIDA

En el libro puedes encontrar relatos inéditos y con detalles muy poco conocidos de nuestra historia, desde la Revolución de Tupac Amaru hasta el sacrificio de José Abelardo Quiñones, pasando por las guerras de Independencia, el combate del 2 de Mayo y, por supuesto, varios capítulos dedicados a la Guerra del Pacífico. Siempre aportando datos muy poco conocidos, de una manera muy amena.

“Un número. Tal batalla tuvo 300 muertos. Ya, pero quiénes eran, por qué murieron. Hemos tenido batallas en las que hemos peleado nueve o diez contra uno. En el combate de La Rinconada, los chilenos se lanzan al ataque con más de 2500 hombres contra un batallón solitario, el de Pachacamac: 10 hombres contra uno. En Pisagua, todo el ejército chileno desembarcó en la bahía y, entre peruanos y bolivianos, no llegaban a mil hombres. El desembarco de Normandía contra mil personas”, cuenta el hombre de prensa, con más de 20 años de experiencia, como reportero, editor y conductor de TV.

‘Perú Batalla’ está lleno de deliciosos detalles como que la Batalla de Junín solo duró 47 minutos, siendo la más rápida y sangrienta. Que, en la de San Francisco -donde luchó Ladislao Espinar, su héroe favorito- un grupo de peruanos y bolivianos se mataron, mientras los chilenos, sus enemigos, miraban lo insólito. O que, en el Huáscar de Miguel Grau, convivieron los náufragos peruanos y chilenos. Búsquelo en su librería favorita, como para seguir celebrando el Bicentenario, y no se arrepentirá.





