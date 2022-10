El caso que ha dado vuelta al país sigue siendo materia de análisis. Gabriela Sevilla apareció luego de estar casi 36 horas desaparecidas pero lo hizo sin su bebé, hecho que se asumió en un principio como un robo de la criatura que llevaba en su viente, pero con el correr de las horas las pesquisas médicas dieron cuenta en realidad la mujer no había estado embarazada. Dentro de todo este entramado de informaciones, la familia misma también cayó en ciertos vacíos y contradicciones.

Los médicos legistas del nosocomio militar que examinaron a la supuesta madre concluyeron que médicamente no había signos de haber estado embarazada o haber dado a luz hace unas cuantas horas, aunque sí de algunas lesiones físicas externas . Así lo había informado preliminarmente el ministro del Interior, Willy Huerta.

Frente a estos dichos tanto el padre de Gabriela, Samuel Sevilla, como la propia implicada salieron a desmentir las informaciones de los médicos y el ministro. “Tengo pruebas de mi embarazo... quiero creer que es un error de ellos”, dijo entre lágrimas la joven de 30 años.

Gabriela ha difundido imágenes de su embarazo (Foto: Instagram)

LAS CONTRADICCIONES DE LA FAMILIA DE GABRIELA SEVILLA

Inmediatamente se declaró la desaparición de Gabriela, sus padres y otros familiares iniciaron una cadena de oraciones y ayuda por redes sociales para tratar de dar con su hija y su nieta, a quien iban a llamar Martina.

Durante esas horas de angustia, tíos y primas de Gabriel fueron consultados por los medios de comunicación. “Lo que nos han comentado es que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones, queremos sí, que Martina aparezca, para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá”, expresó uno de sus tíos.

“No voy a afirmar ni nada porque no la he visto, ella vive en Surco. No hemos ido a su baby shower”, aseveró una de sus primas. Un hecho que generó más certezas que dudas.

En tanto, otra prima señaló cómo la ayudaron una vez que apareció en el distrito de Villa María del Triunfo. “Estaba mojada, olía a sangre y la hemos estabilizado”, expresó, al mismo que tiempo explicó que los padres de Gabriela llegaron y la trasladaron hasta el hospital Militar, en Jesús María.

Por su parte, su progenitor, una vez que Gabriel fue dada de alta y trasladada a su casa en Surco, habló con la prensa y aseguró que el ministro del Interior “está mal informado” al asegurar que su hija no estaba embarazada.

Frente a las repreguntas de si la familia y su hija tenían pruebas del embarazo, el coronel de la policía en retiro aseveró que “no hemos podido hablar mucho con Gabriela, entiendan que aún sigue en shock, está un poco alterada... estamos tratando de acercarnos para que nos diga qué pasó”.

GABRIELA SEVILLA ASEGURA ESTAR EMBARAZADA Y MUESTRA PRUEBAS

Desde la tarde del último viernes hasta la mañana de este sábado, Gabriel Sevilla Torello ha ido publicando fotos en sus redes sociales a modo de prueba de su embarazo. Incluso mostró una ecografía con la imagen de un feto; no obstante, en la foto no se aprecia el nombre de la madre gestante a la que se le realizó esa prueba.

Vale precisar que Sevilla Torello fue citada por La Dirección Contra la Trata de Personas de la DIRINCRI para este sábado en la mañana.