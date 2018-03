Laura Bozzo es entrevistada en TV Perú para presentar libro y genera indignación en redes sociales [VIDEO]

Laura Bozzo siempre genera polémica. Esta vez, la conductora está en el ojo de la tormenta por ser entrevistada por la periodista Mariella Balbi en el canal del Estado, TV Perú. Muchos usuarios consideran que esa entrevista no debió realizarse.



Laura Bozzo fue entrevistada en TV Perú para presentar el libro autobiográfico "Más allá del infierno". La conductora indicó que el escrito va a causar una revolución muy grande en Perú porque contará su verdad sobre la sentencia que recibió.



"Culpo a Alejandro Toledo y a Fernando Olivera por montar ese aparato de venganza. A mí me chantajearon para decir que Zarahí no era hija de Toledo, mi exnovio fue testigo de esto", contó Laura Bozzo en TV Perú.



En el libro, Laura Bozzo también cuenta que Matilde Pinchi Pinchi tiene propiedades en Nueva York. "Esa señora es testaferro de alguien...que ella diga con qué plata compró esos edificios, carajo", expresó la conductora en TV Perú.



La entrevista ha generado indignación en las redes sociales. El Facebook y Twitter de TV Perú se llenó de críticas debido a la cercanía de Laura Bozzo con Montesinos. La conductora le respondió a sus críticos: "Otro zombi que habla por hablar, dónde está tu presidente toledo, tu cholo sagrado 🤣🤣🤣y el otro Ollanta que habría asesinado a cientos y tú actual presidente, todos corruptos dan pena", escribió la abogada en Twitter.



Laura Bozzo recibe críticas en redes sociales

Laura Bozzo es entrevistada en TV Perú