Laura Bozzo: "Pude haber sido acusada de mal gusto, pero nunca me fui a la cama con Vladimiro Montesinos"

Laura Bozzo se encuentra en Perú. La conductora fue entrevistada por Milagros Leiva en su programa matutino de ATV, indicando que nunca se fue "a la cama" con Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, que ahora está en prisión.

Milagros Leiva sorprendió a Laura Bozzo al preguntar algo íntimo sobre el ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos durante los años 90.



Según Laura Bozzo su "pecado" de apoyar a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, fue "decir lo que pienso".



"Apoyar no fue un delito. Yo puedo tener mi propia opinión", indicó Laura Bozzo en el programa de Milagros Leiva.



Laura Bozzo sostuvo que nunca fue amante de Vladimiro Montesinos: "Me podía meter a la cama, y en todo caso, pude haber sido acusada de mal gusto, no un delito. Cosa que no pasó porque no fue mi amante"



Laura Bozzo fue entrevistada por Milagros Leiva. (Video: ATV)

Laura Bozzo agregó que "nunca, nunca me fui a la cama con (Vladimiro) Montesinos".



Milagros Leiva preguntó a Laura Bozzo si, en tal caso, estaba "enamorada de Alberto Fujimori".



"Estaba impresionada por el poder. Vladimiro Montesinos y Alberto Fuimori casi me meten a la cárcel por apoyar a Ricardo Belmont", dijo Laura Bozzo.



Laura Bozzo sostuvo que desconocía si Alberto Fujimori era mafioso o no: "¿Acaso he sido parte de ese gobierno?", se preguntó la 'abogada de los pobres', sin embargo, concluyó que "aún admira la lucha contra el terrorismo" del ex mandatario.