Lava Jato en su peor momento en 'Historias Nunca Contadas'

La noche del jueves pasado varias botellas de champán se abrieron en las oficinas de la empresa corrupta Odebrecht, contaron fuentes de esa compañía en Lima.



Había motivos para celebrar: lograron un acuerdo ventajoso con el flamante fiscal coordinador del caso ‘Lava Jato’, Rafael Vela, que excluye y archiva los procesos de esa empresa y sus funcionarios, que pagaron millonarios sobornos durante los tres últimos gobiernos.



El pacto de colaboración, como se sabe, se suspendió en julio pasado. La compañía brasileña quería impunidad total, cosa a la que se oponía el fiscal Hamilton Castro, quien fue separado del caso. Odebrecht, además, no entregaba los documentos y pruebas que sustentaran sus denuncias, como también exigía Castro.



Hay quienes están a favor y en contra de este nuevo entendimiento. Pero lo que despierta suspicacias es el interés de Odebrecht en reanudar el acuerdo, apenas asumió su cargo Pedro Chávarry, el cuestionado fiscal de la Nación. Chávarry se niega a renunciar, pese a sus flagrantes mentiras descubiertas por los ‘audios de la vergüenza’.



Lo primero que hizo Chávarry fue complacer a Keiko Fujimori y su bancada: despidió a Hamilton Castro y nombró a Rafael Vela para coordinar toda la investigación. Vela es un fiscal mediático con muy buenas conexiones en la prensa. Dicen que hasta se ‘wasapea’ en tiempo real con sus amigos.



De inmediato, Vela y la empresa Odebrecht reestablecieron sus negociaciones. Con esa misma rapidez, llegaron a Lima los actuales ‘mandamases’ de la compañía brasileña, incluido Carlos Kauffman, el abogado de Jorge Barata, quien pagaba los sobornos en Lima.



Como se sabe, Barata es una persona astuta que ha dosificado y direccionado sus denuncias. Pero ha guardado secretos de su íntimo amigo, el expresidente Alan García. Hace un tiempo, incluso, hasta lo santificó en el Congreso.



A propósito de este detalle, en el documento del nuevo acuerdo -que fue firmado el jueves por el fiscal Vela y los abogados de Brasil- también está la firma de Lourdes Carreño, una abogada vinculada al círculo personal de García.



Después del arreglo, el fiscal Vela dio a conocer públicamente lo acordado y despotricó contra el fiscal Hamilton Castro. Cuando le preguntaron qué opinaba sobre las acusaciones contra el fiscal Pedro Chávarry, ‘sacó cuerpo’ y evitó comentar.



Pero horas después, el fiscal José Domingo Pérez (quien investigará el caso ‘Lava Jato’) dejó en ridículo a Vela. “Chávarry no es la persona más idónea para asumir la Fiscalía de la Nación”, sentenció.



Pérez es un fiscal valiente que se ha enfrentado a Keiko Fujimori y a Alan García y quiere llegar a la verdad. Pero tendrá muchos escollos, empezando por Pedro Chávarry, Rafael Vela y el fiscal Alonso Peña Cabrera, quien una vez le dijo que no le preguntara a Barata por Alan García.



El caso ‘Lava Jato’ está en peligro. Nos vemos el otro martes.

