LAW reprogramó sus vuelos y unos 400 pasajeros están varados en el Aeropuerto Jorge Chávez [VIDEO y FOTOS]

Unas 400 personas permanecen varadas hasta por tres días en el aeropuerto internacional Jorge Chávez porque los vuelos adquiridos a la aerolínea chilena Latin American Wings ( LAW) fueron reprogramados una vez más. Los pasajeros indicaron que desconocen cuándo regresarán a Chile.



Según Indecopi, hasta el momento hay 2,000 clientes que se han visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de esta empresa entre el 11 y 20 de febrero, o sea, ya van 9 días que LAW no se hace cargo de sus pasajeros.



Los ciudadanos, entre peruanos y chilenos, indicaron que están durmiendo junto a sus familias en el aeropuerto y, muy molestos e impacientes, agregaron que esto los perjudica laboralmente, mientras otros necesitan regresar por urgencia.



Los pasajeros, quienes esperan en el aeropuerto Jorge Chávez, señalaron que LAW no les ha dado ninguna información y aunque la empresa sostuvo que van a reprogramar los vuelos hasta ahora no saben nada.

Los clientes de la aerolínea LAW también mencionaron que la empresa no les ha dado ni alimentos ni agua pese a que hay menores entre los pasajeros.



Indecopi interpuso una medida cautelar y abrió proceso sancionador contra esta aerolínea por este caso y por tampoco contar con el Libro de Reclamaciones. El que ellos utilizan no cumpliría con las características establecidas en la normativa vigente

En esta primera etapa se recibirán los descargos y, de no ser cumplido el procedimiento por LAW, deberá pagar una multa no menor de 3 UIT y que podría llegar hasta las 200 UIT.



Por otro lado, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, Juan Carlos Pavic, dijo que su sector está evaluando la posibilidad de quitarle los permisos para operar a LAW. "Vamos a tomar la decisión respecto a las rutas y compensaciones a pasajeros en coordinación con Indecopi", dijo a América Noticias.