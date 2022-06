Una odontóloga sufrió el robo de su celular cuando se dirigía a entregar un producto a una paciente por la calle Conococha, en la urbanización Covida, en Los Olivos. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues los ladrones usaron la información de su teléfono móvil para estafar a sus clientes.

“Yo tenía que entregar una férula a una paciente de blanqueamiento y salía a entregarle acá, en la misma zona. Motivo por el cual estaba dirigiéndome con el teléfono para decir a la paciente que ya estaba afuera de su casa para entregarle el producto. Fue entonces que fui asaltada por dos personas que venían en una moto”, contó Brenda Oyangure, socia de la clínica dental Magic, a América Noticias.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se observa como ella camina y detrás aparece un sujeto bien vestido, quien se acerca y le arrancha la cartera, para luego huir a bordo de una moto lineal, en la que lo esperaba su cómplice.

Le roban celular a odontóloga y estafan a sus pacientes

“Yo le doy pase pensado que quería pasar, cuando en eso me jala mi cartera. Al jalarla, por inercia la jalo contra mi y hemos jaloneado la cartera y le digo: ‘yo no tengo plata’. Entonces no me percaté de los celulares, sino hubiera puesto más fuerza”, indicó la agraviada.

Según Latina, tras el robo, los delincuentes se hicieron pasar por la dueña del aparato y empezaron a escribirle a los clientes del centro dental pidiéndoles fuertes sumas de dinero a pesar que los equipos habían sido bloqueados.

“Están haciéndose pasar por ella, usurpando su identidad, pidiendo que le hagan depósitos, dando números telefónicos para Yape y para Plin de otras personas. Se han comunicado con 20 pacientes simulando que van a sacar citas, que abonen sus tratamientos”, comentó Katherine Cisneros, social de clínica dental.

Así, los hampones lograron estafar a cuatro pacientes, a quienes les robaron más de S/2.000. De acuerdo al citado medio, esta modalidad de robo se llama “thief scam”, en el que los delincuentes buscan sacarle el máximo provecho al celular robado y este no va al mercado negro, sino a un especialista en sistemas para poder obtener la información de la víctima.

La agraviada colocó la denuncia en la comisaría Sol de Oro, pero las investigaciones fueron derivadas a la Depincri de Los Olivos.

