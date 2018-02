‘Ley del esclavo juvenil’: Protestan contra polémico proyecto de formación laboral sin remuneración [FOTOS]

Con bombas lacrimógenas repelió la Policía Nacional el avance de cientos de jóvenes estudiantes que en el Centro de Lima están participando de la ‘Marcha contra la ley del esclavo juvenil’.

La protesta surge en rechazo a la iniciativa legislativa de la congresista de Fuerza Popular, Rosa María Bartra, que propone una nueva ‘modalidad formativa laboral’ para estudiantes técnicos, sin remuneración. Algunos incluso la comparan como una nueva ‘Ley Pulpín’.

Cientos de jóvenes protestan en la Plaza San Martín del Centro de Lima contra la Ley del Esclavo Juvenil. Cientos de jóvenes protestan contra la 'Ley del Esclavo Juvenil' (Fotos: Percy Vargas / Trome)

Numerosos estudiantes de institutos tecnológicos, universidades y colectivos ciudadanos se unieron con carteles y a viva voz para rechazar el proyecto de ley 1215. Ellos se congregaron desde las 4 de la tarde en la Plaza San Martín e intentaron trasladarse por la avenida Nicolás de Piérola.



Es ahí que la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas para repeler el avance de los manifestantes, haciendo que retrocedan y otra vez retornen a la Plaza San Martín.



En los carteles y pancartas se lee: 'Somos estudiantes, no esclavos', 'No a la la ley de la esclavitud juvenil', 'Que los congresistas trabajen 3 años sin sueldo y que ganen experiencia', entre otros mensajes de protesta.



Trome.pe está transmitiendo en vivo, desde el lugar de los hechos, constatando que los estudiantes permanecen unidos en su reclamo y por momentos rompen el cordón policial.

Esta movilización no tiene autorización ni del Ministerio del Interior ni del Órgano Nacional del Gobierno Interior (ONAGI), pero en pocos días, a través de las redes sociales, ha logrado alcanzar considerable convocatoria y se están presentando disturbios.

El único método que conoce el gobierno de @ppkamigo para hacer frente a las demandas del país es la represión. Hoy atacan a la juventud. A las y los peruanos conscientes de sus derechos, a los que dentro de poco se harán cargo del país. #NoAlTrabajdorGratuitopic.twitter.com/EPnV5IF70T — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 23 de febrero de 2018

El Metropolitano también tuvo que cerrar algunas estaciones y hacer desvío de algunas rutas.

#LoÚltimo: Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España están cerradas por manifestación en el Cercado de Lima. Los servicios Expresos y Regular B circulan por el Jirón Lampa y la Av. Emancipación. ¡Tomar precauciones!🚍📢 pic.twitter.com/i4Wia8jeeF — Metropolitano (@MetropolitanoPT) 23 de febrero de 2018

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO DE LEY?

La denominada ‘ley del esclavo juvenil’, se refiere a la Ley 1215/2016-CR, de la autoría de la congresista Rosa Bartra, que modifica a la N° 28518 (Ley de Modalidades Formativas Laborales).



La iniciativa de la legisladora fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República e implementa un régimen denominado “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”.



Esta modalidad, para jóvenes con estudios técnicos, no podrá exceder las 448 horas, distribuidas en un periodo máximo de 3 años y las labores del estudiante no deberán ser mayores a las 4 horas diarias y 20 horas semanales.



Pero la crítica viene porque no recibirán subvención económica alguna por su labor.

La congresista Rosa Bartra señala que su propuesta busca cumplir con el requisito de “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”, que según la ley de institutos y escuelas de educación superior debe formar parte del currículo de toda carrera y no se cumple en un periodo específico, sino a lo largo de los tres años de estudios. Pero la formulación de la propuesta legislativa no es clara, ya que incluso coloca el término 'trabajo' y la Constitución indica que todo trabajo debe ser remunerado.

La norma ha sido exceptuada de segunda votación y deberá ser revisada por el Congreso de la República.

Ahora los congresistas que defienden la #NuevaLeyPulpín dicen que quieren debatir, que se abra la discusión. Eso sería posible si no hubieran exonerado el proyecto de la 2da votación ayer mismo. Por reglamento la autógrafa de ley pasa al ejecutivo, este debería observarla. pic.twitter.com/7bL2FY4U9y — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 22 de febrero de 2018

