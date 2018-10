Leyla Chihúan: Cuidado con el troleo, está de moda

Los tiempos han cambiado y la forma de comunicarse también. En las redes sociales existe un lenguaje diferente para expresarse. Palabras como ‘trolear’, ‘fake’ y ‘yoyo’, entre otras, son parte del vocabulario habitual de cualquier cibernauta.



El último lunes, la congresista Leyla Chihuán (Fuerza Popular) fue protagonista de burla en las redes sociales. Este hecho, donde un joven, identificado como Piero Brescia, la llamó ‘vergüenza nacional’ por haber blindado a César Hinostroza, fue viralizado como un ‘troleo’.

Pero, ¿qué significa? Erick Iriarte, abogado y especialista en redes sociales, explicó que ‘troleo’ viene de la palabra ‘trol’, que se refiere a una persona que emite frases o comentarios provocadores para iniciar una discusión. “Estas forman parte del lenguaje en redes. ‘Trolear’ a alguien significa molestarlo, burlarse de algo o alguien”, dijo.



Sobre el incidente de Chihuán, Iriarte precisó que esto podría traer consecuencias legales para el joven que grabó y viralizó el hecho, debido a que todo pasó frente al hijo menor de la legisladora, el cual pudo haberse visto afectado psicológicamente.

“Hay que tener en cuenta que por más político que sea, tiene una familia y esta no se debe ver afectada por nada. Han estado en el colegio de la criatura. Ahora, Chihuán deberá demostrar si hubo afectación psicológica en su hijo”, manifestó Iriarte.



VIDEO



Agregó que si el joven realizó el video tras seguir a la legisladora, las cosas podrían empeorar para él. Al futbolista Christian Cueva, hace meses, también lo trolearon.

Sobre las jergas informáticas, dijo que son usadas para ahorrar espacio o encriptar información. “Es muy ‘gringo’, pero esto viene de hace muchos años. Solo que ahora están en redes. Son abreviaturas de palabras o frases largas”, enfatizó.





LAS MÁS USADAS



#YOLO: La vida es una sola (You only live once)

#DIY: Hazlo tú mismo (Do it yourself)

#BTW: Por cierto (By the way)

#FTW: Ganará (For the win)

#LOL: Carcajadas (Laughing out loud)

#ASAP : Tan pronto como sea posible (As soon as possible)

#XOXO: Besos y abrazos (Hugs and kisses)

#Fake: Noticia falsa