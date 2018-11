¿Se puede incluir la palabra 'Chihuán', frase popularizada a raíz de las declaraciones de Leyla Chihuán, a la Real Academia Española (RAE) ? A través de su cuenta de Twitter la misma institución respondió sobre esta duda.

Un usuario en la red social preguntó por qué la RAE no había incluido 'Estoy Chihuán' en su diccionario, pues es "muy común" decirlo en el Perú.

Ante esto, la academia respondió: "Ese empleo se está popularizando en Perú, a través de las redes sociales, a partir de unas declaraciones de Leyla Chihuán. Solo cuando un neologismo se considera asentado y difundido entre los hablantes, se plantea su inclusión en los diccionarios".



Un usuario en Twitter consultó a la RAE si es posible que se incluya la palabra 'Chihuán'. (Fotos: USI/Twitter) Un usuario en Twitter consultó a la RAE si es posible que se incluya la palabra 'Chihuán'. (Fotos: USI/Twitter)

Y agregó que la palabra 'Chihuán' debe cumplir con algunos puntos para ser incluida en el diccionario.

"La difusión de una palabra o expresión no se mide en tuits. El diccionario académico se incorporan las palabras que cumplen los criterios de dispersión de uso y documentación textual que se establecen para cada edición", sostuvo la RAE.

Leyla Chihuán popularizó la frase 'Estoy Chihuán' tras una entrevista donde aseguró que su sueldo de congresista no le alcanzaba para mantener su exclusivo estilo de vida.



Según la parlamentaria, su motivación para trabajar en el Congreso de la República no es monetaria puesto que con solo ese sueldo (más de 15 mil soles) no puede solventar el estilo de vida que lleva junto a su familia.



Tras las polémicas declaraciones, la indignación no tardó en llegar. Es así que Leyla Chihuán tuvo que verse obligada a declarar ante la prensa y aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto por los periodistas.