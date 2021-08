‘Durará este encierro. Escritoras peruanas en cuarentena’ reúne a 53 autoras nacionales durante la pandemia. Empezó en el portal Lima en Escena con 40 autoras y para la publicación del libro se sumaron más voces. Conversamos-por Zoom-con Ana María Vidal, Victoria Guerrero y Anahí Barrionuevo, gestoras de este proyecto, publicado por Cocodrilo Ediciones, una editorial que tiene el compromiso muy claro con la publicación de escritoras en la literatura peruana.

¿Cómo fue el proceso para que se publicara ‘Durará este encierro’ en formato impreso?

Victoria Guerrero: Queríamos capturar, de alguna forma, este momento. Le dije a Ana María que conocía a Anahí para que nos ayude en el proyecto. Nos juntamos las tres y empezamos a elaborar el libro. Cada una tenía una proyección de lo que queríamos hacer; cada una recomendó a las escritoras. Primero se concibió como página web y luego se dio en el libro.

Ana María Vidal: Ha ido avanzando paso a paso porque no pensábamos que iba a derivar en un libro con todo lo que contiene. El libro llega a ser un producto más elaborado de lo que se publicó en la web. Anahí se encargó de entretejerlo con lo que estaba pasando en ese momento en el Perú.

Anahí Barrionuevo: También quisiera destacar la lectura que hizo del libro Mariemma Mannarelli en el epílogo. Tiene que ver mucho con el motivo de la portada: ese espacio doméstico que, supuestamente, es como el reino de las mujeres, donde también escriben, pero que, al mismo tiempo, es una jaula. Quisimos rescatar como las mujeres, finalmente, están en medio de los dos extremos: de salvarse del virus y, a la vez, estar prisioneras en el espacio doméstico. Seguimos escribiendo e impulsando el curso de la historia para ponerle fin a esta dimensión.

Portada de 'Durará este encierro. Escritoras peruanas en cuarentena'. (Difusión)

Mariemma Manarelli hizo una lectura distinta. Por ejemplo, explica que poca gente quiere escuchar lo que se dice de las mujeres violentadas o la cantidad de desaparecidas durante la pandemia.

Anahí Barrionuevo: Efectivamente, hay una lectura distinta a la que nosotras imaginamos. Durante la convocatoria quisimos rescatar el hecho de que las mujeres, pese a estar encerradas, estuvieron escribiendo, pero Mariemma notó algo que nosotros no, en este papel de encierro en medio de esta cuarentena. En el Perú, mayoritariamente, las mujeres somos encargadas de lo doméstico. Las decisiones domésticas suelen estar en nuestras manos, salvo las de salir.

Ana María Vidal: Como tenemos que organizarnos, buscarnos entre nosotras y salir a dar nuestras voces porque, si no, no nos toman en cuenta. Ahora, creo que es más evidente. Por ejemplo, en un Consejo de Ministros donde no hay casi mujeres. En la vida política del país no estamos tomadas en cuenta, si no es porque alzamos nuestras voces y decimos que aquí estamos. Tenemos que salir a hablar, buscar ese espacio.

Victoria Guerrero: Este libro, desde el título, era la incertidumbre. ‘Durará este encierro’ es lo que estamos sintiendo nosotras y nuestras compañeras. Aún seguimos en un semiencierro aún. Y es justo lo que señala Mariemma Mannarelli acerca de las desaparecidas y/o violentadas. Todos los miedos están reflejados en los textos de estas escritoras. También pensamos en una categoría más amplia: no solo hay escritoras, también hay historiadoras, periodistas y poetas, que representan todo este tiempo de espera sobre lo que no sabes qué va a pasar más adelante. Todo eso está presente. Ya señalaron Anahí y Ana María lo fuerte que ha sido para todas estar dentro de nuestras casas durante la pandemia. Por un lado está la pérdida de trabajo y, por el otro, la doble o triple jornada en la casa con los hijos o cocinar, entre otras cosas. Hemos regresado al principio. Hemos luchado un montón para regresar al principio. La pandemia nos ha vuelto a fojas cero en nuestras luchas. Algo que no quiero que se me pase es que la concepción del libro es que muchas escritoras peruanas viven en diferentes partes del mundo, también queríamos saber cómo han vivido esta pandemia desde otro lado del planeta.

Victoria Guerrero: "Todos los miedos están reflejados en los textos de estas escritoras". (Difusión)

Las mujeres siempre han estado presentes en la literatura peruana, pero se les ha intentado invisibilizar.

Anahí Barrionuevo: Hay un hecho real: las mujeres han hecho literatura siempre, pero también es innegable que lo han hecho menos, debido a las formas de vida porque, supuestamente, a ellas les correspondía otro espacio, otras tareas consideradas menores y cuando lograban trascender en el espacio público literario, las silenciaban y las borraban por completo. No solo en la literatura; ha ocurrido en las letras, en general. Nadie quiso dialogar con las mujeres. Creo, en parte, que fue porque no había otras mujeres que las defendieran y les dieran un lugar. Algo que quiero agregar es que la edición de ‘Durará este encierro’ fue una bonita experiencia porque muchas escritoras que participaron nos han comentado, en diferentes momentos, que se sentían agradecidas porque las convocábamos para que escriban algo breve, ya que no iban a poder escribir algo demasiado extenso en un momento de mucha presión mental. El escribir las había sacudido y les había dado a entender que la vida continúa, que deberían seguir haciendo lo que siempre hacían. No solamente somos las tres, sino que están todas las escritoras del libro. Nos hemos impulsado unas a otras.

Ana María Vidal: Este proyecto salió primero en versión digital en Escena Libre, que es una página web dirigida por mujeres. Este libro ha sido apoyarnos mutuamente, dar cada una lo que tenía para que salga ‘Durará este encierro’. En el circuito literario peruano tienen miedo que se sientan sacados de su lugar de privilegio cuando deberíamos pensar en abrir más espacios para todos.

Pilar Dughi…

Ana María Vidal: Pilar Dughi participa en la antología ‘Todas las sangres’ sobre el conflicto armado interno. Ella era la única mujer en ese libro. Nadie levantó una ceja en ese momento. En la antología había doce hombres y una mujer. Hemos ido avanzando poco a poco.

Anahí Barrionuevo: En ‘Durará este encierro’ participan 53 mujeres diseminadas en todas las partes del mundo y dedicadas a la literatura de maneras muy diferentes; todas tienen relevancia. Por eso, cuando informan que habrá un conversatorio de ocho participantes y siete son hombres, este libro es una respuesta a eso: no digan que no hay escritoras, no digan que no pueden hablar de literatura, antropología, historia, etcétera.

Anahí Barrionuevo: "Hay un hecho real: las mujeres han hecho literatura siempre". (Difusión)

Sucedió en la FIL Lima 2019 cuando en la mesa de inauguración eran solo escritores.

Anahí Barrionuevo: Como decía Ana María: está muy bien que en el Consejo de Ministros haya dos mujeres que están comprometidas con los derechos de las mujeres, pero no basta. También hay que entender que las mujeres tenemos un espacio injusto en lo social y hay una cuestión numérica, somos el 50% de la población.

Ana María Vidal: También ponen la excusa que las mujeres no quieren participar, pero es mentira. Sí quieren, sí queremos participar. Se cierran porque es poder. Si vamos con la lógica si entran más ministras van a tener que salir algunos varones de las carteras. Si hubieran llamado para que participen mujeres en esa mesa de la FIL hubiesen tenido que salir algunos hombres. Tienen miedo a perder ese espacio.

También tiene que ver con el machismo y el patriarcado.

Victoria Guerrero: Los temas que lees en ‘Durará este encierro’ no eran considerado como literatura, sino como temas de segunda o tercera categoría: hablar sobre lo doméstico, la vida íntima de las mujeres o sus emociones. Me parece importante lo que dice Anahí: no hacemos jerarquización entre los géneros; eran libres de escribir lo que quisieran, lo que estaban sintiendo en ese momento. Contactamos a más escritoras, pero algunas tenían mucho trabajo, otras no podían escribir nada debido a la situación pandémica. Muchas veces no estamos entrenadas en el espacio público. Mis alumnas prefieren no participar ni alzar la voz porque no han sido preparadas para hablar en el espacio público; tienen miedo que las censuren. En cambio, con los estudiantes masculinos, se ve que están muy acostumbrados a hablar, pueden hablar sandeces y no importa, no hay una medición de las palabras. Las mujeres tenemos mucha conciencia de nuestras palabras, ideas o de nuestro cuerpo en el espacio público que puede ser dañado o avergonzado. Además de juntar a las tres editoras que somos nosotras, apelando a la sabiduría de Mariemma Mannarelli como historiadora, parte esa premisa para encontrar un sentido en el libro.

Anahí Barrionuevo: Un libro colectivo es un coro. Hay polifonía en la propuesta. Las escritoras que participan en este libro no necesariamente tienen una propuesta feminista o tienen un rollo político sobre el feminismo y, justamente, eso es lo que ha hecho rico el libro. Luego está el propio ejercicio de impulsarnos unas a otras. En el Perú, el espacio para las mujeres es muy aplastante que en otras países de América Latina. Si no hay un esfuerzo colectivo de las mujeres por reivindicar nuestra posición en la literatura, en la publicación de libros, en el mundo intelectual, en general, los hombres no van a salir a defendernos, no nos van a convocar necesariamente a un libro. No podemos esperar que nos otorguen el poder porque no funciona así en ningún caso. Hay que tomarlo. Hay que actuar.

Ana María Vidal: "Se está perdiendo un montón sin las voces de las mujeres". (Difusión)

¿Qué esperan de la literatura peruana?

Victoria Guerrero: Que se democratice, ¿no? Es un proceso revolucionario. Es un proceso bien fuerte porque es una pregunta que da para mucho más; tendríamos que hablar de escritoras en otras lenguas, en otras regiones, es muchísimo lo que se tendría que hablar.

Anahí Barrionuevo: Yo, como editora, espero que las pequeñas, medianas y grandes editoriales se comprometan seriamente con la publicación de mujeres porque no es suficiente, que tengan acceso a un espacio público. Si uno ve los planes de las editoriales en 2020 y 2021vas a ver que ese compromiso no está siempre. No es solamente un asunto de literatura, tiene muchos ámbitos. Es un libro de hermandad entre mujeres, hemos trabajado colectivamente y colaborativamente.

Ana María Vidal: Yo agregaría sororidad a la hermandad como una apuesta política por la igualdad de género. A la literatura peruana todavía le falta un montón. Se está perdiendo un montón sin las voces de las mujeres. Deberían prestar atención, no solo por un tema de no ceder su pequeño poder, sino porque es necesaria nuestra voz para apuntar a toda la literatura peruana.

MÁS DATOS

En ‘Durará este encierro’ participan Alessandra Tenorio, Alina Gadea, Ana María Falconí, Ana Varela, Andrea Cabel, Andrea Ortiz de Zevallos, Andrea Paz, Becky Urbina, Cecilia Zero, Christiane Félip Vidal, Claudia Cisneros, Claudia Paz, Claudia Rosas Lauro, Claudia Salazar Jiménez, Doris Bayly, Erika Stockholm, Fietta Jarque, Fortunata Barrios, Gabriela Freyre, Giovanna Pollarolo, Grecia Cáceres, Irma del Águila, Isabel Menéndez Ibárcena, Jacqueline Fowks, Julia Wong Kcomt, Karen Luy de Aliaga, Kathy Subirana, Katya Adaui, Leydy Loayza, Lisette Balabarca, María José Caro, María Luisa del Río, Mariana de Althaus, Mariela Dreyfus, Mariemma Mannarelli, Mónica Ricketts, Myra Jara, Nataly Villena Vega, Patricia Castro Obando, Rocío Uchofen, Rommy Balabarca, Rosalí León-Ciliotta, Rossana Díaz Costa, Roxana Crisólogo, Sophie Canal, Susanne Noltenius, Tania Castro, Teresa Ruiz Rosas, Teresina Muñoz-Nájar, Tilsa Otta, Ulla Holmquist Pachas, Valeria Román Marroquín y Violeta Barrientos.

El libro se encuentra en las librerías Sur, Communitas, El Virrey, Buensalvaje, La Popular, La Pajarera y Placeres compulsivos.