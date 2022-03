El coronavirus cortó muchos anhelos, interrumpió proyectos y frustró sueños, pero no pudo con la creación intelectual. Los jóvenes se sublevaron a una coyuntura que parecía castrarlos, limitarlos, pero su imaginación nunca se detuvo y encontraron en la literatura una manera de expresar todo aquello que aspiran y anhelan, en un planeta que no está bien y que no responde a lo que ellos buscan. El libro ‘Sensibilidad Juanpablina en tiempos de Pandemia’ es un grito desde el interior del alma de escolares, que se sienten afectados por el virus y también por el egoísmo de los seres que habitan la tierra. El docente Adolfo Callupe, licenciado en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor del colegio Juan Pablo Peregrino, es el compilador de estas emociones plasmadas en una real obra de arte.

Profesor, ‘Sensibilidad Juanpablina’, ¿Qué carga entre sus líneas?

Emoción y rabia.

¿A quién o a qué?

Contra este virus que nos sigue haciendo daño, también a una sociedad que no responde a lo que ellos, como adolescentes, desean encontrar.

Son rebeldes con causa

Todo adolescente lo es y más en un contexto mundial como el que estamos viviendo. Ante esta situación adversa, ellos levantan su voz de protesta.

Entonces, ¿leer esta obra es una manera de escucharlos?

A través de sus cuentos, se expresan, denuncian, aseguran, interpretan y hay que tomarlos en cuenta, porque son estudiantes de colegio, el futuro del país y es sumamente interesante saber como piensan.

¿Ustedes eligieron los temas?

Desde nuestra entidad, decidimos promover la producción de textos y luego de ello, empezamos con la etapa que hemos denominado de planificación.

¿Cómo se materializa?

Primero es saber lo que vamos hacer, luego como lo haremos y luego los muchachos expresaron lo que era significativo para ellos.

¿La pandemia era propicia?

Las mejores creaciones artísticas han surgido en momentos coyunturales adversos. Los grandes artistas se expresaron cuando más jugaba en contra el entorno.

En la obra se siente el espíritu inconforme de los chicos

Si un adulto analiza las cosas, los jóvenes son cuestionadores y ese es el sentir del libro, de sus escritos, sin dejar de lado sus sueños por un mundo como ellos lo esperan y necesitan.

¿Y el profesor cómo actúa?

Hemos sido mediadores entre lo que escriben y desean expresar.

Pero hay literatura en esas líneas, no es solo expresiones de bronca o de sueños

Hemos realizado charlas con ponentes reconocidos, escritores que les has trasmitido su experiencia, también sus maneras de plasmar en cuentos lo que piensan. Ese encuentro ha sido interesante porque no solo les servirá para escribir, sino también para la vida.

¿Y cómo se incentiva el hábito por narrar historias?

Partimos de alimentar la práctica de la lectura, para que nazca la necesidad de escribir.

¿Fue duro el proceso de corrección de textos?

Los mismos chicos lo hicieron.

Veo que los temas son libres

No se los imponemos y ellos, en un consenso al que llegan todos juntos, deciden sobre qué escribir.

Un gran abrazo y que siga la creación

En mayo empezamos con un nuevo proyecto y como siempre, los chicos decidirán que publicar.

