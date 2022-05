Cientos de choferes denunciaron que no están siendo atendidos hoy sábado 7 de mayo en la sede del Centro de Exámenes Touring y Automóvil Club del Perú, situado en Conchán, debido a inconvenientes con el Sistema Nacional de Conductores (SNC) que se mantienen desde el pasado 2 de mayo. Esta situación ocurre, según el MTC, debido a las labores de cambios en la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que recae en el servicio de validación de huella viva en línea.

“Estamos desde temprano hoy día. Nos dicen que hay una falla en el sistema de las huellas del Reniec donde no se puede culminar el proceso. Entonces, habido gente que está desde las cinco de la mañana, ha dado el examen, y nada. Nosotros hemos llegado hoy y nos dicen que no hay sistema. Dicen que no pueden validar las huellas. Nos dicen que es el Reniec que no tiene el sistema correcto”, señaló uno de los choferes.

“Nos han dicho que hay un comunicado del MTC que han colocado hoy. Van a reprogramar todas las citas a partir del lunes con prioridad a los que se les vence el examen médico y la licencia. A partir del lunes habrá este proceso”, agregó.

Otros conductores señalaron que desde el viernes 6 de mayo se reporta este problema y por ello regresaron hoy sábado, pero no encuentran solución. “Desde la semana pasada me dijeron que era para ayer [la cita], y luego para ahora. Y el mismo problema nos dicen. Nos dejan en la puerta, sacan comunicados y no dan solución. Queremos solución”, dijo.

Evaluaciones reprogramadas

Un comunicado colocado en la puerta del centro de exámenes en Conchán indica que no tienen confirmada una hora exacta para el restablecimiento del servicio. “Con el propósito de no hacerlos esperar en vano se va a establecer la reprogramación de las citas fijadas, para el día de hoy en la fecha más próxima disponible, lo que confirmaremos por escrito a los cuatro correos registrados por los postulantes a parte del día lunes 9 de mayo, priorizando la atención de los postulantes con vencimiento de fichas médicas al 31 de mayo del 2022 ″.

Touring se pronuncia

El Touring y Automóvil Club del Perú informó que desde que se presentaron los problemas con el Sistema Nacional de Conductores notificaron al MTC sobre este hecho y les informaron que están tomando las acciones correspondientes a fin de superar esta situación, de manera que podamos llevar adelante las evaluaciones de conocimiento y de manejo.

“ El inconveniente recae en el servicio de validación de huella viva en línea, la cual es suministrada por el Reniec a través del SNC, y que está actualmente realizando cambios en su plataforma tecnológica. Esta situación no permite el flujo regular del proceso de obtención y revalidación de licencias de conducir ”, señaló.

La entidad añadió “entendemos el malestar que esta situación causa en los postulantes, sin embargo, la misma escapa completamente a nuestro control y no permite que efectuemos las evaluaciones programadas, razón por la cual nos vemos obligados a reprogramarlas”

