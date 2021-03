‘Liendrita’ y el emotivo mensaje a su hijo: “Que Dios me dé muchos años más para vivir aventuras a tu lado”

Lloran su partida. La madrugada de e este domingo Guillermo Yussepi Chunga Montalbán, conocido como ‘Liendrita’, fue acribillado de siete balazos dentro de un vehículo en el distrito de Ate, pendiendo la vida de camino al hospital, en su intento de recibir ayuda médica.

En redes sociales, el cómico siempre manifestaba su amor por su pequeño hijo de 4 años. Para la posteridad quedarán algunos de los mensajes que le dedicaba, pensando siempre en su futuro.

¿Quién era ‘Liendrita’? Esta es la biografía del cómico ambulante Guillermo Chunga asesinado de siete balazos

En una de sus últimas publicaciones, ‘Liendrita’ expresaba todo su amor por su pequeño indicando que siempre estaría junto a él para acompañarlo en todo momento de su vida.

“25-06-18 conocí el verdadero amor mi mejor amigo mi rey mi bebé, mi razón de vivir. Te amo y te amaré siempre, mi amor. Contigo aprendí a ser papá, nadie me dio un libro o me enseñé a hacerlo. Te amo, hijo mío. No sabes como deseaba tener un varoncito y Dios me bendijo, ahora te tengo a mi lado. Son 2 hermosos maravillosos años que vivo contigo el día a día. Agradezco a tu madre que, a pasear de todo, seguimos juntos de la mano de papito Dios. Son 4 años y serán muchos más con la bendición de Dios, mi ‘liendrita junior’. Qué Dios me dé muchos años más para seguir viviendo más aventuras a tu lado. Esto recién empieza, hijo mío, no resbales y si lo haces ahí estaré para brindarte mi mano y seguir porque donde tu tengas temer, yo te daré calma; cuando sientas peligro, te daré protección; cuando pienses que ya no puedes, ahí entrará Dios a llenarte de sabiduría y yo para enseñarte y predicarte su palabra”, escribió el cómico ambulante.

‘Liendrita’ y el emotivo mensaje a su hijo

INVESTIGAN ASESINATO

El cómico ambulante Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’ fue asesinado de siete balazos cuando viajaba como copiloto dentro de un auto junto a sus compañeros. Fue un sujeto en moto el que le quitó la vida en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en el distrito de Ate.

Tras el ataque, el conductor del auto en el que viajaba lo llevó, con la ayuda de la escolta de una ambulancia, al Hospital de Emergencias de Ate, sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte.

Además de ‘Liendrita’, otros de sus compañeros resultaron heridos por impactos de bala, pero estos se encuentran fuera de peligro.

Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegó al lugar para levantar el cadáver y hacer las investigaciones por este caso. Los amigos y familiares descartaron que el cómico haya tenido enemigos, pero las autoridades consideran la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Ate: asesinan a balazos a cómico ambulante Guillermo Chunga, más conocido como “Liendrita”