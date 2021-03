Conmovedor. Un desgarrador mensaje fue el que le envió Jackeline Mattos a su fallecida pareja, Guillermo Chunga, conocido en el medio humorístico como ‘Liendrita’; al conmemorarse una semana de su muerte a manos de unos sicarios.

Jackeline Mattos realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook donde se le ve cantando frente a un altar con las fotos de ‘Liendrita’, recordándolo así de la manera más emotiva.

“Tú no te has ido, mi amor, tú sigues acá. Te siento, abrázame más fuerte. Esta casa ya no va a ser lo mismo sin ti. Donde estás, yo voy corriendo, dime para traerte acá, por favor, amor”, se le escucha decir mientras derrama algunas lágrimas.

“Espérame, que ya voy a llegar. Te amo, haré justicia”, fue el mensaje final con el que Jackeline Mattos se despide de ‘Liendrita’ indicando que no descansará hasta que las autoridades puedan encontrara a los responsables de este crimen.

CONTINÚAN AMENAZAS

Jackeline Mattos Pérez, esposa del fallecido cómico ambulante Guillermo Chunga, conocido como ‘Liendrita’; denunció que las amenazas contra su vida continúan, por lo que pide a las autoridades que puedan encontrar pronto a los culpables.

Tras la muerte de su esposo, Jackeline Mattos Pérez pide también protección para su familia pues los amedrentamientos no han cesado a pesar de que han pasado varios días desde el crimen.

LIENDRITA Y SU FUNERAL EN PIURA

Los restos del cómico Guillermo Chunga más conocido como ‘Liendrita’, después de dos días, finalmente fueron trasladados hasta el cementerio Jardines Celestiales del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. Cientos de personas acudieron al camposanto y familiares del artista se encargaron de introducir el féretro en el nicho.

El último adiós para ‘Liendrita’ se dio en horas de la tarde de hoy (9 de marzo), tras un pequeño homenaje que recibió por parte de sus colegas piuranos, donde se hizo bailar al ataúd a ritmo de chicha y con cerveza en mano.

Posteriormente, otro grupo de personas se sumó al gran número de asistentes que llegaron a acompañar el féretro del cómico hasta el camposanto. Ya en el lugar, familiares y allegados a Chunga se encargaron de introducir el ataúd al nicho, ubicado en la parte baja del pabellón.

