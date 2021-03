El mundo de la comicidad ambulante está de luto. La madrugada de e este domingo Guillermo Yussepi Chunga Montalbán, conocido como ‘Liendrita’, fue acribillado de siete balazos dentro de un vehículo en el distrito de Ate, pendiendo la vida de camino al hospital, en su intento de recibir ayuda médica.

En redes sociales sus seguidores se mostraron muy consternados con la noticia del joven cómico que se gano el cariño de su público con sus parodias y con su presentación en el programa Andrea, donde fue acusado de no querer a un hijo que finalmente se determinó que no era suyo.

¿Quién era ‘Liendrita’? Esta es la biografía del cómico ambulante Guillermo Chunga asesinado de siete balazos

Nació en Piura, en 1998. Guillermo Yussepi Chunga Montalbán destacó desde pequeño por su carisma y simpatía, haciéndose conocido en el mundo artístico como ‘Liendrita’ y como ‘Memo’ por su familia y amigos.

Cursó estudios en la I.E Leonor Cerna Valdiviezo, ubicada en el asentamiento San Martín, y desde los 7 años incursionó en el mundo de la comicidad gracias a la influencia de sus 4 hermanos mayores que le compraban discos de famosos cómicos limeños.

“Siempre me gustó hacer reír a la gente, tengo esa habilidad y la pongo en práctica”, decía ‘Liendrita’ cuando apenas tenía 11 años, en una entrevista que dio al diario Correo. En ese tiempo, confesaba también que soñaba con ser actor.

¿CÓMO NACIÓ EL APODO DE ‘LIENDRITA’?

Desde joven admiraba a los cómicos ambulantes como la ‘Bibi’ y ‘Lonchera’, pero sobre todo al fallecido ‘Tripita. Su ángel para la comicidad hacía que muchos de sus seguidores lo catalogaran como la ‘promesa’ de la nueva generación de los cómicos ambulantes.

“Un día, un payaso me dijo ‘Papi, tú eres chiquito te vas a llamar pulguita’, pero no me gustaba. De ahí me dijeron ‘liendrita’ y con ese me quedé. Me han dicho que es ‘antihigiénico’, pero así es mi chapita”, dijo Guillermo Chunga.

Con el dinero que ganaba comparaba su ropa para sus shows y ayudaba a su familia. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los más queridos consolidándose con sus videos en redes sociales.

INVESTIGAN ASESINATO

El cómico ambulante Guillermo Chunga, más conocido como ‘Liendrita’ fue asesinado de siete balazos cuando viajaba como copiloto dentro de un auto junto a sus compañeros. Fue un sujeto en moto el que le quitó la vida en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en el distrito de Ate.

Tras el ataque, el conductor del auto en el que viajaba lo llevó, con la ayuda de la escolta de una ambulancia, al Hospital de Emergencias de Ate, sin embargo, los médicos solo certificaron su muerte.

Además de ‘Liendrita’, otros de sus compañeros resultaron heridos por impactos de bala, pero estos se encuentran fuera de peligro.

Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público llegó al lugar para levantar el cadáver y hacer las investigaciones por este caso. Los amigos y familiares descartaron que el cómico haya tenido enemigos, pero las autoridades consideran la posibilidad de un ajuste de cuentas.

