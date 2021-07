Mañana domingo es el último día de la Colecta Pública de la prevención de cáncer y si no has colaborado aún estás a tiempo de hacerlo desde la comodidad de tu hogar de forma virtual ya que este año no se ha contado con colaboradores en las calles. El evento lleva el eslogan “La Liga en la que todos jugamos”.

La colecta cuenta con el apoyo de Plaza Vea y Rímac Seguros. El objetivo es recaudar fondos para que la institución continúe realizando acciones de prevención en la población menos favorecida.

“El cáncer es la enfermedad que genera más muertes en el Perú, después del Covid. Con la pandemia la situación del cáncer se ha agravado, dado a la reducción de chequeos preventivos y esta colecta, nos ayuda a continuar detectando la enfermedad de forma oportuna y así tener mayores probabilidades de curación y esperanza de vida porque en esta Liga jugamos todos”, señaló Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, .

Si deseas apoyar a esta noble causa, puedes hacerlo mediante los siguientes medios:

Yape: 955916736

Plin: 988562293

BCP: Cta. Corriente Soles 193-1101888-0-80

Scotiabank: Cta. Corriente Soles 000-7777779

BBVA: Cta. Corriente Soles 0011-0661-0100078516

Asimismo, puedes ingresar a https://laligadelasligas.com/ y seleccionar entre montos desde los S/50 a S/200. Luego agrega tu correo y dale clic en la opción “Donar”.