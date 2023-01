Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una jalea de mariscos con cremas, rocotito y para tomar una chicha morada fresquecita. “María, Lima celebró ayer su 488 aniversario de fundación española. ¡Solo faltan veinticuatro meses para que sean 500 años! Increíble, son cinco siglos de historia solo desde la llegada de los europeos, porque antes de eso también posee una rica historia preinca e inca.

El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro la fundó con el nombre de Ciudad de los Reyes. Fue elegida como capital del virreinato del Perú por sus fértiles valles y su escasa altura, al nivel del mar. Aunque de forma siniestra algunos por estas épocas se empeñan en enfrentar a Lima con el resto del país, lo cierto es que esta ciudad siempre ha acogido a miles y miles de provincianos que llegaron en busca de oportunidades. Muchos, en base a esfuerzo, lograron el éxito que buscaban.

Hay innumerables personas que hicieron fortuna tras comenzar desde abajo, como vendedores ambulantes, como obreros. Por eso, siento que se comete una injusticia cuando veo a peruanos que hablan hasta con rencor de Lima, cuando ellos o sus seres queridos consiguieron el bienestar en esta ciudad. Olvidan que Lima es mestiza. O cuando afirman que es un lugar horrible y sucio y que las provincias son mejores.

Si nuestra capital no es limpia y todo lo bonita que desearíamos será porque quienes la habitan no la quieren como se merece y por eso no la cuidan. Ya es tiempo de entender que Lima somos todos. Los que la habitamos damos vida a esta ciudad, a la que debemos renovar para hacerla un mejor lugar para nuestros hijos.

Sus atractivos turísticos son impresionantes y numerosos. Ahí están el Convento de San Francisco, que comenzó a ser construido en 1535. Sus catacumbas albergan innumerables huesos, pues funcionó como cementerio hasta 1810. ¡Miles fueron enterrados en el lugar y se puede ver todo en vivo! La Huaca Pucllana, en Miraflores, es de visita obligada. Llama la atención el contraste del milenario monumento arqueológico en medio de las modernas construcciones.

También están el Museo Larco, con más de 40 mil piezas de arte de hasta 5 mil años de antigüedad, el Malecón de Miraflores, donde la ciudad de encuentra con el mar. No podemos olvidarnos de Chorrillos, Barranco y prácticamente toda la costa. Tampoco que Lima es la única capital del continente que tiene vista al mar.

Asimismo está la Ciudad Sagrada de Caral, en la provincia de Barranca. Es la ciudad más antigua de América con más de cinco mil años. Hoy Lima es escenario de marchas y protestas, y solo esperamos que quienes se manifiesten respeten a la ciudad y no la destruyan”. Gary tene razón. ¡Lima somos todos! Me voy, cuídense.

