Hoy se reinician muchas actividades en Lima, sobre todo de comercio y servicios, a puertas abiertas (con atención presencial al público o consumidores), pero con varias restricciones como el aforo reducido y además cierre de los negocios tres horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria o ‘toque de queda’, es decir, solo pueden funcionar hasta las 6 de la tarde.

Así lo dispone la normativa publicada el día sábado en el diario oficial ‘El Peruano’ y que ha motivado la preocupación de los representantes de varios gremios, por la falta de información a tiempo para el público, lo que puede aumentar el riesgo de aglomeración (muchos solo tomarán en cuenta que el toque de queda inicia a las 9 pm.).

Abren los centros comerciales, tiendas por departamento, conglomerados, restaurantes, peluquerías, barberías, entre otros rubros, con restricciones porque aunque la cuarentena se ha levantado en Lima, la pandemia continua.

Estarán abiertos no solo los supermercados, mercados y farmacias sino también los centros comerciales, conglomerados, restaurantes, peluquerías y otros.

VOLVER A TRABAJAR ES POSITIVO, PERO HORARIO DE ATENCIÓN SE REDUJO

Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (Accep), señaló a Trome que “lo que se debe buscar es que no haya concentración de gente, pero cerrar a las seis de la tarde reduce demasiado el horario de atención y los domingos tampoco se podrá abrir, eso puede generar aglomeración. De nuestra parte, abriremos los locales más temprano para dar más tiempo y facilidades al consumidor”.

A la vez, Calle reiteró que volver a trabajar y recuperar los empleos es positivo, aunque será con aforo bastante reducido (solo 20%) para los centros comerciales, por lo que espera que después del 14 de marzo la medida se pueda flexibilizar.

Además, aseguró que la reapertura de los centros de la Accep cumplirán con responsabilidad y todos los protocolos de bioseguridad, como lo estuvieron haciendo antes de la nueva cuarentena. También invocó a las autoridades a que fiscalicen los exteriores de los centros comerciales para que no se genere comercio informal o ambulatorio causando desorden.

EVITA LAS ‘3 C’

El Gobierno hace un llamado a ser responsables manteniendo el cuidado con las salidas tras este nuevo levante de la cuarentena en Lima. Además de las medidas de so permanente de la mascarilla y la desinfección de manos, pide decirle NO a las ‘3C’ para seguir cuidándote de la #COVIDー19: No a los encuentros cercanos, no a los espacios cerrados y no a los lugares concurridos.

¡Atención! Dile no a las 3C para seguir cuidándote de la #COVIDー19:



❌Encuentros Cercanos

❌Espacios Cerrados

❌Lugares Concurridos



Mira nuestro video para conocer más sobre los cuidados durante los encuentros cercanos.#SiNosCuidamosGanamos





“Por 14 días ya no habrá cuarentena, pero sí hay inmovilización social obligatoria en lo que se conoce como el toque de queda, que es de 21:00 a 04:00 horas, y la inmovilización social estricta es el domingo. Es decir, de lunes a sábado podemos hacer nuestras actividades laborales, pero evitando espacios cerrados y aglomeración de personas. No queremos perder el camino recorrido”, manifestó la titular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez.

Se reactiva la atención en salón para los restaurantes, con 30% de aforo permitido. También continúa la operación del delivery y el recojo en local. (Foto: Renzo Salazar /GEC)

AFOROS PERMITIDOS:

*Centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento: 20%.

*Restaurantes y afines: 30% (aire libre).

*Peluquerías, spa y barberías: 40% (previa cita).

*Supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 40%.

TOQUE DE QUEDA

*Inmovilización social (Toque de queda) en zonas de nivel de alerta extremo, como Lima: De 9 pm a 4 am y los domingos.