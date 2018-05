Los asaltos a mano armada, ‘raqueteo’ y secuestros son cada día más comunes en las calles de Lima, pero existen lugares ‘picantes’ o peligrosos, donde hay mayor incidencia de estos delitos. Por eso, la Policía Nacional elaboró una lista con estos puntos críticos y pidió a las personas que tomen sus precauciones.



Se han detectado ‘zonas rojas’ donde se registran arrebatos de carteras y celulares, en su mayoría, entre las 7 y 10 de la noche. Estas son las avenidas Francisco del Castillo ( Miraflores) y Javier Prado frente al colegio ‘San Agustín’ (La Victoria).

En la lista se incluyen las avenidas Las Begonias, El Golf y Camino Real (todas en San Isidro), así como la avenida Tacna (Cercado de Lima).



A MANO ARMADA

En el caso de los asaltos a mano armada, se dan cerca del centro comercial Camino Real ( San Isidro), la avenida Pachacútec (San Juan de Lurigancho) y en el cruce Grau con Colonia (Barranco).

La intersección de las avenidas Guardia Civil y San Borja Norte, y de Aviación con Angamos, en San Borja, son zonas de robacarros.

Los restaurantes y supermercados no se salvan: El McDonald’s de Pershing ( Magdalena), el centro comercial El Polo (La Molina), el restaurante Norky’s de República de Panamá (Miraflores) y el Saga del Jockey Plaza (Surco) también son puntos críticos, según el informe.



RECOMENDACIONES

* No porte joyas o bolsos llamativos y transite por zonas seguras e iluminadas.

* Realice transacciones en momentos y lugares donde se sienta seguro.

* Tome un taxi seguro. Si nota que alguien lo sigue en auto, cambie de rumbo.

* Cuando haga una compra con su tarjeta, cubra con la mano o el cuerpo su clave.

* Recuerde que lo material se recupera, no exponga su vida.

