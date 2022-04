La Policía Nacional del Perú halló los cadáveres de una madre de familia y de su expareja dentro de un local que funcionaba como bar, en Manchay, distrito de Pachacamac. Al parecer, según los efectivos, se trataría de un feminicidio.

Se trata de Mercedes Gómez Vilca (40) y Luis Quispe Mena (46), quienes fueron encontrados sin vida y con heridas punzo cortantes en sus cuellos. El hallazgo se dio la noche del viernes, 29 de abril.

“Presumiblemente, hasta el momento, parece un feminicidio (...) Los han encontrado, ya que el hermano, preocupado por la desaparición de su familiar, vino a la comisaría. Desde aquí se dirigieron al lugar y se llevaron con la ingrata noticia de ver los cadáveres de la pareja”, sostuvo el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe Divpol Este 2.

En tanto, Rosario Gómez, hermana de Mercedes, contó a RPP Noticias que su familiar había alquilado el local hace menos de un mes para poder trabajar. Ella sospecha que el presunto doble asesinato sea por un ajuste de cuentas.

“Ella tenía una socia y se que debía 5 mil soles a la chica. La Policía dice que se puede tratar de una tercera persona, pero no estoy segura”, precisó.

Sospechoso

Sin embargo, una amiga de la víctima señaló como sospechoso a la expareja de Mercedes Gómez, quien también fue hallado sin vida en el lugar.

“El miércoles la llamé y me dijo ‘cualquier cosa que me pase es culpa de mi marido’ porque ella me decía que la estaba hostigando. Ella no quería saber nada de él, pero vivían juntos. Eso fue el miércoles, ese día ella no abrió el local por tener problemas con el marido, ella ya no quería saber nada de él”, contó la amiga a RPP tras reservar su identidad.

