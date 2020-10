El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció que se reabrirán las puertas de los museos, monumentos y sitios arqueológicos públicos desde el 15 de octubre, de manera progresiva y por etapas, como parte de la fase cuatro de la reactivación económica del país.

El ministro precisó que este proceso se realizará considerando las disposiciones del gobierno y teniendo en cuenta la información de las alertas epidemiológicas del ministerio de Salud. El acceso será gratuito a estos museos y sitios arqueológicos hasta el 15 de noviembre, teniendo en cuenta que el aforo será de 50% de su capacidad. Esta “marcha blanca” podría extenderse unos días más.

En Lima, los primeros espacios en reabrir serán el Complejo Arqueológico Puruchuco, el Santuario Arqueológico Pachacamac y el Museo Nacional de la Cultura Peruana.

También se abrirán los museos del Ejército Peruano en Lima, como son el Museo Fortaleza Real Felipe, el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, el Museo Operación Chavín de Huántar y el Museo Mariscal Andrés Avelino Cáceres – Reducto 2.

Para programar sus visitas, los ciudadanos deberán registrarse previamente a través de la página web del Ministerio de Cultura y en las redes sociales. Para el reinicio de estas actividades, se realizará un proceso de desinfección y mantenimiento de los museos y sitios arqueológicos. Este tiene por objetivo la protección de los visitantes y trabajadores, así como el cuidado de nuestro patrimonio.

El aforo reducido a un 50%, permitirá mantener la distancia, de más de un metro, entre los visitantes. Asimismo, se tomarán medidas necesarias y obligatorias como el uso de mascarillas y la desinfección de manos y calzado. No se permitirá el ingreso de personas con temperatura corporal igual o mayor a 38°C y/o con presencia de síntomas de COVID-19, ni a quienes no cuenten con mascarilla o si esta no cubre de manera adecuada la nariz y la boca.

Asimismo, el número de personas que integren los grupos para los recorridos en los museos, no debe ser mayor a cinco (05). Excepcionalmente, en caso el tamaño del museo o institución lo permita, el grupo podrá ser de hasta ocho (08) personas. En ambos casos, el número máximo incluye a la persona a cargo del grupo.

